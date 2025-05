"O me dices donde está tu amigo o te mato"

Un jurado popular enjuicia desde este lunes en la Audiencia de Granada al hombre que permanece en prisión provisional acusado de la muerte, en agosto de 2022, del joven Juan C.T, de 19 años, en Íllora (Granada) tras una "brutal" agresión en el recinto ferial durante las fiestas patronales. La Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa han solicitado una condena de 15 años de prisión para el acusado por un presunto delito de homicidio. También se le acusa de la presunta comisión de un delito leve de lesiones a la pareja del joven, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de agosto de 2022, coincidiendo con las fiestas patronales y después de que se produjera una pelea dentro de la caseta municipal entre uno de los amigos de Juan y el acusado. A raíz del incidente el joven y su novia decidieron abandonar el recinto, pero el presunto homicida, de 23 años entonces, le abordó a la altura de la calle Diego de Siloé. Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se dirigió al joven Juan en un estado de "gran agresividad", le cogió por la ropa a la altura del pecho y mientras les propinaba fuertes puñetazos en la cara le decía: "O me dices dónde está tu amigo o te mato". En ese momento intervino la novia del muchacho para tratar de evitar que le siguiera golpeando, a lo que el presunto homicida respondió propinándole un fuerte puñetazo en el ojo que la desplazó del lugar en el que se encontraba. Acto seguido, y según el relato fiscal, el acusado continuó presuntamente con el "ataque", asestando fuertes y repetidos golpes al joven con el puño cerrado en la cara y la cabeza hasta dejarlo sin conocimiento. De hecho, mantiene la Fiscalía que cuando yacía en el suelo inconsciente siguió propinándole patadas para "asegurar su muerte", llegando incluso a levantarlo con la presunta intención de darle un cabezazo pero no pudo al estar Juan sin conocimiento. Varias personas tuvieron que intervenir para separarle de la víctima, tras lo que huyó dejándole tirado en el suelo. El Ministerio Fiscal sostiene que estos "brutales puñetazos provocaron la muerte" del joven y mientras varias personas trataban de socorrerle, momentos después de la agresión, el acusado volvió a pasar por allí montado en un coche y diciendo: "Si lo he matado, me da igual os mato a todos..., si lo he matado, buscarme", recoge el escrito de acusación. Juan falleció a las 7,18 horas de aquel 15 de agosto "siendo inútiles los intentos de reanimarle". El juicio está previsto que arranque este lunes en la Sección Primera de la Audiencia con la selección de los miembros del jurado y la declaración del acusado, y continuará a lo largo de esta semana. Este crimen desencadenó diversos altercados que acabaron con destrozos a viviendas y vehículos del entorno familiar del acusado que se investigan en un proceso independiente a este con más de una decena de investigados. El presunto homicida se entregó en la Comandancia de la Guardia Civil apenas 24 horas después de lo ocurrido y su defensa mantiene que se trató de un homicidio imprudente. La familia del joven fallecido planteó una reclamación al Ayuntamiento por la organización de los festejos en cuyo marco ocurrieron los hechos, si bien el Consejo Consultivo de Andalucía hizo "especial énfasis en el carácter inopinado del suceso y el lugar en el que se produjo la agresión, fuera del recinto ferial" para concluir que no puede considerarse probado que "la falta de presencia policial en el recinto ferial" fuera "la causa determinante del fallecimiento" de su hijo. Además de la pena de prisión y la multa por el delito leve de lesiones, la Fiscalía reclama que se condene al acusado a indemnizar a los padres del joven en 120.000 euros cada uno por los daños morales causados, al hermano en 75.000 euros y a la novia en 210 por las lesiones que le provocó.