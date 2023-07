Maurice Bejart continúa emocionando al público del Generalife después de su fallecimiento

La figura del coreógrafo y bailarín Maurice Bejart (1927-2017) está muy ligada al Festival de Granada. En distintas comparecencias consiguió notables éxitos e incluso eligió el Teatro del Generalife para el estreno mundial de Le croissant et la croix (La medialuna y la cruz). Fue distinguido con la Medalla del Festival. Sus creaciones siguen representándose, sobre todo gracias al Bejart Ballet Lausanne que ahora dirige Gil Román.

Mozart y Queen

Este fin de semana, en dos sesiones de viernes y sábado, se ha representado su creación Ballet for Life, en el que la música corre a cargo de Mozart y sobre todo del grupo de pop-rock Queen. Es una creación que data de 1996 y que no ha perdido su vigencia. El minimalismo imperante en su diseño, no impide el lucimiento de Gianni Versace, autor del vestuario. Ha sido la primera vez que se ha representado en Granada y esto ha dotado a la coreografía de una personalidad singular, al ponerse en escena en el más bello de los escenarios para la danza al aire libre que hay en el mundo.

La firma Bejart

El gran argumento es el amor, pero Ballet for life, no precisa contar una historia para atrapar al espectador en un mundo de belleza y equilibro, con una compañía de alto rango y una asombrosa disciplina. Suenan los acordes del pop y el rock, la voz de Fredy Mercury, los metálicos efectos de las guitarras eléctricas o el equilibrio clásico de la música de Mozart y en la danza aparece inevitablemente la firma Bejart con sus formas circulares, la elevación hacia la belleza de las formas de la danza contemporánea, el sentido del espectáculo, los variados puntos a los que dirigen la mirada los bailarines, los cuadros casi imposibles de los danzantes atrapados en apenas unos metros de espacio, la huida de lo ampuloso, el cuidado del detalle … En suma, la capacidad de transmitir.

El espectáculo ha recorrido ya muchos de los principales escenarios del planeta, pero es difícil que en algún lugar se nos muestre más hermoso, más bello y si me permiten, más innovador. Bien lo sabía Maurice Bejart. Durante más de cinco minutos el público puesto en pie ovacionó el sábado a los artistas. Se pudo disfrutar de una danza de máximo nivel y con un sonido con los equilibrios adecuados para el recinto.