Más de un centenar de trabajadores municipales velarán por un inicio de curso escolar "seguro"

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento activa un plan de ‘Entornos Escolares Protegidos’, coordinado de manera conjunta entre las áreas de Movilidad, Limpieza y Mantenimiento, al que se destinará un total de 105 trabajadores municipales, de cara a crear unas zonas próximas a los centros educativos seguras, limpias y controladas para facilitar y asegurar la ‘vuelta al cole’ de lo más pequeños.





Así lo ha informado Marifrán Carazo en una visita al CEIP Federico García Lorca, junto a los concejales de Movilidad, Ana Agudo; de Limpieza, Ana Sánchez; y de Mantenimiento, Francisco Almohalla, donde ha presentado las actuaciones que se van a desarrollar durante todo el curso académico, y que se suman a las ya realizadas durante el verano, destacando de manera pionera en Andalucía la implantación de la unidad de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), más conocido como DRON, para dirigir el tráfico en el casco urbano.





Las operaciones de vuelo se realizan por la mañana y por la tarde, en diferentes lugares y horarios, consiguiendo tener una visión inmediata en tiempo real de la situación del tráfico en las vías urbanas, controlando las entradas y salidas de los vehículos a la ciudad de Granada, de cara a tomar las decisiones oportunas para una mayor fluidez del tráfico, del transporte público, y garantizar así la seguridad vial, en especial en las entradas y salidas de los escolares de sus centros educativos.





El dispositivo de movilidad y seguridad coordinado por la Policía Local, donde se implementa de manera novedosa, contará también con un dispositivo específico de control y regulación del tráfico rodado y peatonal, que se comienza con la vuelta al colegio y que estará en vigor durante todo el curso.





Para ello, los efectivos policiales implicados serán un total de 90, repartidos en 18 agentes de la sección de tráfico, incluyendo mandos, para control del eje de Méndez- Núñez, Severo Ochoa.; 40 agentes de Distrito, con su mando responsable, asignados a los colegios; y 32 agentes de secciones: linces, seti, grumume, medio ambiente, terra, caninos, eco, con sus mandos correspondientes.





La alcaldesa ha detallado que el eje viario de Méndez Núñez-Avda. Fuente Nueva-Severo Ochoa es uno de los que mayor intensidad de vehículos soporta a primera hora de la mañana (de 7:30 h. a 9:00 h.) y a última hora de la mañana (de 13:30 h. a 15:30 h.), para lo que, además del control semafórico informatizado llevado a cabo desde la sala de Mondragones, de cara a agilizar el paso de vehículos, se hace necesario el apoyo por parte de los agentes policiales.





Existe también autorización de Movilidad para efectuar cortes de tráfico totales de la vía de acceso a los centros, en los horarios establecidos –comprendidos, según el centro, entre las 8:45h. y las 9:20h. por la mañana, y las 13:30h. y las 14:45h. al mediodía- con la colaboración de los responsables de los centros para instalar la correspondiente señalización. Estos colegios son CEIP S. Juan de Dios, Padre Manjón, Ntra. Señora Consolación, La Asunción, Sta Mª Micaela, CEIP Fuentenueva, CEIP Virgen de Fátima, CEIP Parque Nueva Granada y CEIP José Hurtado.





En paralelo, desde el área de Movilidad también se han realizado durante los meses de verano diferentes actuaciones encaminadas a la mejora de los elementos asociados al tráfico, para aumentar la seguridad vial en la ciudad, tales como limpieza y pintado de elementos semafóricos; limpieza, puesta a punto y encendido de paneles luminosos escolares, al igual que su sustitución en caso de que procediera; y cambio de programación semafórica para adaptación de tiempos de peatón a las horas de entrada y salida de colegios en las zonas de Cerrillo de Maracena y de Cristo de la Yedra.





Asimismo, en cuanto a señalización, durante la primera quincena del mes de septiembre se realiza la revisión y repintado de los entornos escolares implantados en la ciudad. Concretamente se actúa sobre las señales de pasos de peatones tipo DPI, revisando el conexionado y la limpieza; igualmente se comprueba el estado de la señalización, tanto vertical como horizontal, en estas zonas; y se procede al repintado de la señalización horizontal del “entorno escolar” que se encuentre en estado deficiente.





En cuanto a limpieza, el plan ‘Entornos Escolares Protegidos’, que se desarrollará durante todo el mes de septiembre, contempla un servicio especial de un total de cuatro operarios que recorrerán los aledaños de los colegios, que realizará labores de repaso de desbroce del acerado dotado con dos operarios que se encargarán de supervisar todas aquellas zonas donde ya se ha actuado este verano, así como de realizar la limpieza de maleza y rastrojos puntuales que así lo requieran.





Junto a esto, se está acometiendo de nuevo la limpieza específica mediante hidrolimpiador de las baterías de contenedores instalados en la vía pública para garantizar la eliminación de manchas y de cualquier mal olor procedente de estos ecopuntos, así como también se contará con un servicio de moto-gol que reforzará el vaciado de las papeleras que lo requieran para que los niños y jóvenes puedan hacer un uso cívico de ellas. Este servicio de papeleras, tal y como ha avanzado Carazo, se mantendrá de forma regular durante todo el curso.





“Se trata no solo de que los alumnos y las familias encuentren los centros educativos en las mejores condiciones posibles en el inicio del nuevo curso escolar, sino de educar también a los más pequeños con el ejemplo acerca de la importancia de respetar y mantener limpio nuestro entorno y, con ello, de cuidar nuestra ciudad”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha aprovechado para apelar de nuevo a la ciudadanía y a su responsabilidad con el cuidado y la limpieza de la ciudad: “Este equipo de gobierno está realizando un enorme esfuerzo para que Granada luzca radiante, pero necesitamos de la implicación y el compromiso de todos los granadinos”.





En el capítulo de Mantenimiento, cuatro inspectores del área -dos de de jardines, uno de alumbrado y uno de pavimentos respectivamente-, están haciendo recorridos en los entornos desde que inició el mes de septiembre para comprobar que no hay obstáculos o desperfectos que puedan poner en peligro la seguridad y la integridad de los escolares.





Así, se revisa que no haya grandes ramas o maleza en los alcorques, que no hay problemas respecto a las instalaciones de alumbrado o arquetas sueltas y que no haya grandes obstáculos en los pavimentos, tales como zanjas de acometidas de suministros (agua, luz y telecomunicaciones) o grandes desperfectos o socavones en el pavimento.





De cara a solventar las incidencias detectadas por los inspectores, se destinarán cuadrillas por apartado afectado, compuestas por tres personas en el caso de pavimentos, dos personas para jardines y otras dos para alumbrado, todas ellas equipadas con su correspondiente vehículo y maquinaria.