Macarena Olona valora el rifirrafe vivido en el Congreso con el PSOE

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno,Isabel Rodríguez, ha acusado a Vox de saltarse el reglamento del Congreso de los Diputados y deteriorar las instituciones al negarse el martes a abandonar el pleno un diputado de esta formación que había insultado a una parlamentaria socialista.



El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, suspendió el martes durante unos minutos la sesión del pleno después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la parlamentaria socialista Laura Berja, a la que llamó "bruja".



Olona ha criticado que a la sesión de este miércoles no hayan asistido 17 miembros del Gobierno de España, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que considera un "insulto" para la Cámara y los españoles.



"Para insultos los que profirieron ayer a una diputada socialista", le ha respondido la portavoz del Gobierno. "Preguntan al Gobierno y el Gobierno responde. Atiendan al reglamento de la Cámara, ayer descubrí que no lo tienen asumido e interiorizado y no lo respetan en absoluto", añadió la socialista.