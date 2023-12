A los feligreses de la Archidiócesis, especialmente del Valle de Lecrín

Queridos feligreses de la Archidiócesis de Granada, especialmente del Valle de Lecrín:

Hemos tenido conocimiento de que, en torno a la festividad de la Inmaculada Concepción, se han realizado cultos en la antigua iglesia de Tablate, actualmente desacralizada y propiedad de un particular.

Al respecto, sin entrar en el uso que dicho particular haga del antiguo templo, debemos advertir que el supuesto obispo que ha celebrado estos cultos no pertenece a la Iglesia Católica, ni representa a la Archidiócesis de Granada. Por tanto, invitamos a los fieles de los pueblos vecinos a no dejarse llevar por la apariencia de dichas celebraciones. Invitamos igualmente a los párrocos de la zona a aclarar la situación para evitar la confusión de los fieles.

Aprovecho para enviaros un cordial saludo, en comunión con María, madre del Adviento.

Enrique Rico Pavés

Vicario General

10 de diciembre de 2023