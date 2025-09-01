La Junta formará a más de 5.500 menores en competencias digitales básicas

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Delegación Territorial en Granada, ha puesto en marcha el Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), una iniciativa destinada a reducir la brecha digital en menores de entre 9 y 17 años, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha anunciado la Junta en una nota, donde ha explicado que el programa, que se desarrollará durante 2025 con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), contempla la formación en competencias digitales básicas y avanzadas de 5.522 niños y adolescentes en la provincia de Granada, mediante la impartición de 358 cursos y más de 11.000 horas de formación.

La formación será gratuita, con 30 horas presenciales por alumno, y opción de 50 horas adicionales online, impartidas por formadores especializados mediante una metodología activa e inclusiva. Esta formación se desarrollará fuera del horario escolar, con flexibilidad para adaptarse a periodos vacacionales o actividades extraescolares.

Por otro lado, ha indicado que el Programa CODI se dirige a todos los menores de entre 9 y 17 años, aunque "prioriza el acceso de aquellos en situación de pobreza, en entornos rurales o con escaso acceso a tecnología, con discapacidad, en situación de acogida o violencia, migrantes, refugiados o jóvenes extutelados2.

Cada acción formativa contará con un aula móvil equipada con tablets, proyector y material didáctico, por lo que los ayuntamientos o entidades colaboradoras solo deberán proporcionar un espacio para su desarrollo. De este modo, la formación se llevará a cabo mediante una plataforma educativa del Ministerio de Juventud e Infancia, basada en el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp).

Según ha detallado el Gobierno andaluz, el programa se estructura en tres líneas formativas según la edad de los menores, que va de 9 a 11 años, de 12 a 13 años y de 14 a 17 años, a los que la formación incluye competencias digitales avanzadas orientadas a la empleabilidad, con perspectiva de género.

Desde la delegación territorial se ha anima a todos los ayuntamientos y entidades sociales de la provincia a sumarse a esta iniciativa y "facilitar el acceso de los menores a esta oportunidad formativa".

"Desde la Junta de Andalucía, trabajamos con decisión para garantizar que ningún niño o niña quede atrás en el desarrollo de competencias digitales esenciales para su presente y su futuro.

El Programa CODI es un paso firme hacia una sociedad más inclusiva y con igualdad de oportunidades digitales para todos y todas",ha señalado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada, Matilde Ortiz. Este proyecto se ejecuta en colaboración con la empresa Mainjobs y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.