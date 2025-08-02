Irina Kulikova eligió un repertorio de gran belleza para su actuación en el Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín

En un concierto hay varios factores de los que depende su éxito, pero pocos son tan determinantes como la adecuada elección del programa. La guitarrista rusa Irina Kulikova supo seleccionar con acierto las obras que interpretó en su recital en el Museo San Juan de Dios-Casa de los Pisa, dentro de la programación del IX Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín. Abrió, fuera de programa, con dos piezas que no figuraban en el repertorio inicial, Recuerdo de la Alhambra y Capricho Árabe, ambas de Francisco Tárrega. Desde ese momento fue evidente su capacidad para captar el espíritu de las composiciones, con una pulsación muy limpia y un trémolo fantástico.

de agustín barrios a chopin

Especialmente brillante fue su versión de La Catedral de Agustín Barrios Mangoré, con la que entusiasmó a un público que volvió a agotar, un día más, todas las localidades. No menos espectacular fue el Vals nº 7 de Chopin, en el que se pudo apreciar la dulzura que imprime a sus interpretaciones. Aunque originalmente compuesta para piano, la obra fue interpretada en su transcripción para guitarra.

La actuación de Irina Kulikova queda registrada como uno de los mejores conciertos de guitarra clásica ofrecidos este año en el festival granadino. Entre los asistentes, exigentes aficionados —y también numerosos compatriotas— que siguieron con atención y ovacionaron de forma insistente a la artista.