El PP insta al Gobierno de Sánchez al desdoblamiento de la N-432

La comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía ha aprobado, a instancias del PP de Andalucía, una iniciativa no legislativa que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez retomar el proyecto de desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía, a fin de mejorar la movilidad para dos millones de andaluces que residen en Granada, Córdoba y Jaén y crear un eje de comunicación rápida que genere nuevas oportunidades de futuro para la zona.

La propuesta incluye la reclamación de un calendario de trabajo con “plazos ciertos y cumplibles” y una planificación plurianual en los presupuestos, así como la inclusión del proyecto en la planificación nacional y europea de la Red Transeuropea de Transportes por carretera TENT-T que permita optar a fondos europeos para su desarrollo.

Según ha señalado en su intervención la diputada Rosa Fuentes, se trata de un proyecto para la vertebración de las comarcas del centro de Andalucía postergado durante tres décadas cuya urgencia se ha acrecentado en los últimos años ante el aumento de la densidad de tráfico, “que ha convertido a la N-432 en una de las principales vías de conexión entre Andalucía y Extremadura, puerta de entrada a Portugal y una conexión fundamental para el transporte de mercancías”.

“Desde el Partido Popular somos conscientes de la trascendencia de la A-81 para las provincias de Granada, Jaén y Córdoba, no hay infraestructura más necesaria para los habitantes de estos municipios y las áreas de influencia que la autovía conectaría”, ha subrayado.

La diputada granadina ha puesto el acento en que los territorios con buenas infraestructuras tienen más posibilidades de desarrollo, y contar con mejores vías de comunicación es esencial para vertebrarlos y evitar la despoblación. Así, “la autovía proporcionaría una conexión que uniría la costa mediterránea desde el puerto de Motril hasta la costa portuguesa en Lisboa, una conexión vital para transformar nuestra región, facilitando el comercio, el turismo, la industria agrícola y los servicios”, ha justificado, “lo que, en definitiva, impulsaría el crecimiento económico tan necesario para esta parte de la Andalucía interior”.

En este sentido, Fuentes ha recordado que “la única capital andaluza que aún no tiene conexión por autovía con Granada es Córdoba, lo cual es sorprendente dado que ambas ciudades son Patrimonio de la Humanidad y están entre las más visitadas de España y Europa”, por lo que esta vía sería fundamental para el turismo.

“Además, esta vía pasa por comarcas predominantemente agrícolas donde el tráfico de vehículos para estas labores es continuo”, ha añadido, apuntando además la incidencia que la nueva carretera tendría en materia de seguridad vial, ya que en estos momentos la N-432 cuenta con cinco puntos negros y uno de los tramos más peligrosos de España a su paso por Jaén.

Durante su intervención, Fuentes ha desglosado los innumerables retrasos a los que se ha sometido este proyecto de desdoble desde que apareció por vez primera en la agenda del Gobierno central. “Bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero solo se logró un estudio informativo que caducó debido a la inacción del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que dejó morir el proyecto”.

“Son ya más de 30 años de promesas incumplidas de gobiernos socialistas, de sí pero no, de sacar pancartas y hacer declaraciones públicas y callar cuando gobernaban los míos, de cortes de carreteras, de manifestaciones y concentraciones, para seguir a día de hoy en 2024 sin autovía”, ha reprochado.

“El Gobierno de Rajoy la incluyó en el PITVI como una de las actuaciones interurbanas de altas prestaciones y la dotó económicamente con unos presupuestos que Sánchez no solo no ha ejecutado, sino que además ha ido reduciendo las cuantías año a año”, ha afirmado la parlamentaria, que ha recordado que este ejercicio no habrá cuentas generales por las cesiones a los independentistas catalanes.

Fuentes ha reprochado “esa falta de compromiso, silencio, e indiferencia constante” ante las demandas de los andaluces, “porque desde el Gobierno de Pedro Sánchez lo único que se ha ofrecido a nuestra tierra es el carpetazo por la puerta de atrás de un proyecto vital para nuestro futuro”. Ante ello, ha reclamado que el Gobierno de la nación dé a este proyecto la importancia que merece.

“No podemos dejar que esta reivindicación caiga en el olvido, debemos trabajar juntos para que se escuche la voz de esta Andalucía, que ha sido relegada durante más de 30 años, porque solo desde la unidad de las fuerzas políticas y las instituciones podremos hacer realidad la A-81 y asegurar un futuro próspero y seguro para nuestros municipios”, ha concluido.

