Un hombre le roba el móvil al joven que le ayudó comprándole comida

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 48 años de edad como presunto responsable de un robo con violencia a joven de 20 años. Al chico inicialmente le abordó el ladrón para pedirle comida, a lo que el joven accedió acudiendo juntos a un supermercado y realizando dicha compra. Posteriormente, y cuando se hubo ganado su confianza, le pidió el teléfono para realizar alguna llamada. Después de la tercera llamada, el varón de 48 empujó con fuerza al joven contra el suelo, perdiendo el conocimiento. Al recobrarlo el agresor se había ido con su teléfono. Una patrulla policial consiguió identificarle y detenerle minutos después. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en las calles cercanas a la estación de autobuses. Un joven que estaba por la zona fue abordado por un varón y una mujer que le pedieron ayuda y si les podía comprar algo de comida. Con la intención de echarles una mano, se acercaron juntos a su supermercado cercano y allí les compró un par de artículos de alimentación que le solicitaron. Al salir, el varón le pidió si podía dejarle el teléfono para hacer un par de llamadas, a lo que el joven accedió.

Sin que el joven lo esperase después de la tercera llamada, el varón al que previamente había ayudado le empujó con las dos manos en el pecho causándole una fuerte caída. Después de un aparatoso golpe y al recuperar la conciencia, observó como el individuo que le había propinado el empujón ya no estaba, así como el teléfono que le había prestado para las llamadas. Tras estos hechos, se acercó a la misma estación de autobuses para pedir ayuda a la Policía Nacional.

Una patrulla recopiló toda la información de lo ocurrido, y comenzó la búsqueda e identificación del presunto agresor. A los pocos minutos del robo pudieron localizar a una persona que coincidía plenamente con las características aportadas por la víctima, que pudo además corroborar esta identidad.

El varón y presunto autor del robo afirmó que había entregado minutos antes el teléfono a una amiga en una cochera cercana. Después de llevar a cabo la detención de esta persona por un delito de robo con violencia, los agentes acudieron a dicha cochera donde pudieron recuperar el terminal móvil para entregárselo a su legítimo propietario.

El detenido, de 48 años de edad, tiene en su haber más de una veintena de antecedentes policiales. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.