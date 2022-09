Ya han ardido 4.000 hectáreas en el incendio de los Güájares

El consejero de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este lunes que el "gran" incendio forestal declarado en el paraje Los Guájares, en la comarca de la Costa de Granada, ha calcinado alrededor de 4.000 hectáreas de matorral y de pinar.





Fernández-Pacheco ha destacado la meteorología "adversa" en la que se desarrollan las labores de los efectivos del Plan Infoca con fuerte viento y ha señalado que "desgraciadamente" no se han cumplido las previsiones de la madrugada que apuntaban que las rachas iban a "empujar las llamas hacía zonas ya quemadas".





A preguntas de los periodistas en Almería, ha remarcado que el incendio tiene un perímetro "muy grande" que abarca los 52 kilómetros y ha apuntado que los profesionales siguen "luchando" contra el fuego "con todos los medios aéreos y terrestres disponibles" a la espera de que la meteorología "ayude a las labores de extinción".





En esta línea, el consejero ha trasladado que espera que se "confirme" la previsión de lluvia en las próximas horas, lo que sumado a que el viento pueda "amainar" contribuirá a las labores para que el incendio forestal pueda ser controlado "lo antes posible".





Fernández-Pacheco ha subrayado, asimismo, que el nivel de alerta declarado por el fuego que se desató el domingo continúa siendo 0, ya que no "corre peligro actualmente ningún bien personal o material" y ha descartado que se prevean desalojos aunque las llamas continúan "avanzando".





"No se contempla ahora mismo ni la elevación del nivel de alerta porque no hay peligro para ningún bien personal o material", ha reiterado para concluir que se trata de suelo no protegido medioambiental con "matorral y pinar".