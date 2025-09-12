COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Hallan el cuerpo sin vida de un parapentista desaparecido en la Sierra de Loja

Hasta el lugar, conocido como Charco del Negro, se han desplazado efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil

Parapentista

Parapentista

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años que desapareció anoche cuando practicaba parapente en la Sierra de Loja (Granada) ha sido localizado la mañana de este viernes en un paraje de la zona, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y el centro coordinador de emergencias 112.

Hasta el lugar, un paraje de difícil acceso conocido como Charco del Negro, se han desplazado efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil para recuperar el cuerpo.

Fue sobre las 22:00 horas de anoche cuando compañeros del fallecido que se encontraban junto a él practicando parapente avisaron de que no conseguían localizarlo, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda que esta mañana ha dado como resultado el hallazgo de su cuerpo sin vida.

La concentración de parapentistas que estaba previsto celebrarse esta tarde ha sido suspendida por el club organizador y el Ayuntamiento de Loja.

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 12 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking