La Guardia Civil reduce a un hombre atrincherado en su casa de Nigüelas tras cinco horas de operativo

Un hombre ha sido reducido y trasladado al hospital este sábado en Nigüelas (Granada) después de permanecer más de cinco horas atrincherado en su domicilio. El individuo, que arrojaba objetos a la vía pública y amenazaba con causar daños en la vivienda, movilizó un amplio dispositivo de la Guardia Civil. El aviso del incidente se recibió pasadas las 08:00 horas.

Un amplio dispositivo policial

Según ha comunicado la Benemérita en una nota, la operación ha estado coordinada por la Guardia Civil y ha requerido la intervención de varias unidades especializadas. En el lugar han actuado efectivos de Unidades de Seguridad Ciudadana, un Equipo de Negociación y agentes del Tedax-NRBQ, que se mantuvieron en alerta preventiva.

La negociación, clave del éxito

La resolución del incidente ha sido posible gracias a la labor del equipo negociador. La Guardia Civil ha destacado que la negociación resultó ""clave"" para que la persona finalmente abriese la puerta, momento que aprovecharon los efectivos de la Usecic para intervenir y proceder a su control.

La actuación, que finalizó a las 13:45 horas con el control de esta persona, se ha desarrollado sin que se hayan producido daños personales. Tras la intervención, los servicios sanitarios lo han atendido de inmediato y lo han trasladado a un hospital.