Al Granada le fallan las fuerzas

El Granada ha llegado al final de la competición muy mermado. Numerosas bajas y el cansancio acumulado tras una temporada intensísima, han provocado esta situación. Afortunadamente el equipo no se jugaba más que mejorar la clasificación y los ingresos que se puedan derivar de esta circunstancia. En Mendizorroza ha perdido (4-2), ante un rival que precisaba con mayor urgencia sumar los dos puntos, para eludir matemáticamente el descenso.

Desde el principio del partido se notaba que el equipo de Diego Martínez no podía mantener la tensión a la que nos tiene acostumbrados. Aarón tuvo que emplearse a fondo al poco de comenzar el encuentro y terminó por llegar el primer gol local por medición de Pere Pons (8 m.), al recoger un balón que no pudo detener el guardameta rojiblanco y ante una defensa que no fue la mejor línea del Granada durante el partido. El segundo tanto vasco se produjo tras rematar Lejuene (21 m.) una falta, volviendo la retaguardia a ofrecer más facilidades de las deseables. Jorge Molina (31 m.) impuso su calidad para acortar distancias antes del descanso, aunque el Alavés volvió a inquietar en varias ocasiones la meta contaría.

Empate del Granada

Mejoró el juego granadinista con los cambios introducidos en el segundo período. Precisamente dos hombres que entonces se incorporaron al partido, protagonizaron la jugada del empate, con asistencia de Machís y gol de Puertas (m. 63). Pero no fue suficiente y terminó por imponerse el Alavés, ante un equipo al que le fallaron las fuerzas. Los goles de Joselu (m. 66) y Luis Rioja (m. 72) sentenciaron el partido.

Solo resta una jornada para terminar en el campeonato. El Granada recibirá al Getafe, que llegará al Nuevo Los Cármenes con la salvación de la categoría consumada.

Ficha técnica

Alavés 4 – Granada 2

Alavés: Pacheco; Martín Aguirregabiria (Ximo Navarro, m. 90), Laguardia, Lejeune, Duarte; Battaglia, Tomás Pina (Borja Sáinz, m. 90), Pere Pons; Luis Rioja (Pellistri, m. 73), Lucas Pérez (Manu García, m. 85) y Joselu (Guidetti, m. 90).

Granada: Aarón; Foulquier, Nehuén Pérez (Germán, m. 46), Domingos, Quini; Eteki (Domingos Quina, m. 84), Gonalons (Fede Vico, m. 41); Soro (Machís, m. 57), Marín (Antonio Puertas, m. 46); Jorge Molina y Luis Suárez.

Goles: 1-0, Pere Pons (m. 8); 2-0, Lejeune (m. 21); 2-1, Jorge Molina (m. 31); 2-2, Antonio Puertas (m. 63); 3-2, Joselu (m. 66); 4-2, Luis Rioja (m. 72).

Árbitro: José Mª Sánchez Martínez (Comité de Murcia). Mostr'tarjeta amarilla a Luis Rioja (m. 44) y Battaglia (m. 79) por el Alavés y a los Nehuen Pérez (m. 20), Eteki (m. 30), Domingos Duarte (m. 45) y Quini (m. 47) por el Granada.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de Mendizorroza sin público debido a la pandemia.