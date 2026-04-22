Granada desvela su cartel y pregonero para el Día de la Cruz

La Fiesta del Día de la Cruz de la ciudad de Granada ya tiene cartel oficial y pregonero. La obra, del artista EduArtGranada, sitúa el mantón de Manila como símbolo central de la celebración. El periodista y miembro del grupo Con Dos Cajones, Carlos Marín, será el pregonero de esta edición.

Un cartel que une tradición y vanguardia

La obra, del artista granadino Eduardo Gorlat Gutiérrez, conocido como EduArtGranada, ofrece una reinterpretación contemporánea de los elementos tradicionales de la fiesta. En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la responsable de relaciones institucionales de Mahou San Miguel, Susana Vargas, patrocinadora del evento a través de Cervezas Alhambra.

El diseño presenta un mantón de Manila colocado en pico que organiza la imagen. Sobre él se despliega un conjunto vegetal y floral que forma una granada y un corazón, uniendo el símbolo de la ciudad con el carácter de la celebración. La composición integra elementos como claveles, las tijeras con el "pero", la cerámica de Fajalauza y la ornamentación nazarí, junto a referencias al patrimonio como el Jarrón de las Gacelas o la llave de la Puerta de la Justicia de la Alhambra.

Refleja el carácter abierto, participativo y popular del Día de la Cruz" EduArtGranada Diseñador del cartel

La alcaldesa ha señalado que el cartel "refleja el carácter abierto, participativo y popular del Día de la Cruz, una celebración que forma parte de la identidad de Granada y que cada año llena la ciudad de vida". Por su parte, Susana Vargas ha destacado que "el concepto de esta obra encaja con la apuesta de Cervezas Alhambra por la creación de autor que une tradición e innovación". Además, ha anunciado que la marca tendrá su propia Cruz de Mayo en el patio de la fábrica los días 2 y 3 de mayo.

Carlos Marín, pregonero de la fiesta

El pregón del Día de la Cruz, que se celebrará el 2 de mayo, correrá a cargo de Carlos Marín, periodista vinculado a la vida cultural de la ciudad. Es integrante e impulsor de Con Dos Cajones, grupo que cumple 15 años poniendo música a momentos representativos de Granada. Actualmente, preside Coros y Danzas de Granada y es responsable de Comunicación de Cruz Roja en la provincia.

Programa de celebraciones

La Plaza del Carmen acogerá el 2 de mayo una programación continua de actuaciones de música y baile desde las 13:30 horas, con la participación de escuelas y asociaciones. El 3 de mayo, la programación continuará en el mismo espacio con nuevas actuaciones de coros y grupos de baile.