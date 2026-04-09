Granada acoge el debate que redefine el futuro de la red eléctrica europea

La compañía energética Cuerva ha reunido este jueves 16 de abril en Granada a un centenar de actores clave del sector de la pequeña distribución eléctrica europea. El motivo es el “Spring Seminar” de GEODE, la asociación europea que agrupa a estas compañías, en una cita anual que se ha convertido en un referente para la reflexión sobre el futuro de la distribución energética. El encuentro de este año cobra especial relevancia por la incertidumbre que afecta al mercado de la energía a nivel mundial.

Retos y futuro de la distribución eléctrica

Bajo el lema “Construyendo la red del mañana”, el seminario ha abordado los desafíos de un sistema energético en plena transición hacia modelos más descentralizados, descarbonizados y digitalizados. Los debates se han centrado en la necesidad de habilitar inversiones en digitalización mediante modelos de remuneración adecuados, el papel de la flexibilidad en la operación de los sistemas y la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial.

El encuentro ha contado con la participación de figuras destacadas como Hans Kreisel, presidente de GEODE; Vincenzo Ranieri, presidente de la entidad europea de operadores de distribución (DSO Entity); y representantes de alto nivel de organismos nacionales y europeos. Entre ellos, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; la directora de Seguridad Energética de la Comisión Europea, Cristina Lobillo; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha participado en la inauguración.

Un debate crucial para el futuro

Ignacio Cuerva, CEO de la compañía anfitriona, ha destacado la importancia del evento. "Durante dos días en Granada se va a hablar del futuro de las redes de distribución eléctrica en Europa: de su digitalización, de cómo debe impulsarse su desarrollo y de su papel esencial en retos como la transición energética o la cohesión territorial", ha señalado. Además, ha añadido que "planificar el futuro energético de Europa exige una visión compartida y una acción coordinada entre todos los actores del sistema".

Planificar el futuro energético de Europa exige una visión compartida y una acción coordinada entre todos los actores del sistema"" Ignacio Cuerva CEO de Cuerva

El seminario se ha celebrado en la nueva sede institucional de Cuerva, ubicada en la céntrica plaza de Isabel la Católica. Este espacio, concebido como un smart building, integra tecnología avanzada para la gestión eficiente y simboliza una evolución estratégica de la compañía para reforzar su cercanía institucional y su proyección corporativa.

Además del debate energético, el programa se ha completado con actividades culturales para proyectar Granada como destino internacional. Desde Cuerva afirman que "es un reto y, sobre todo, un motivo de orgullo contribuir a que Granada sea escenario de un debate europeo de primer nivel", lo que se alinea con el compromiso de la empresa con su entorno.