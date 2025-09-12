Fundación Caja Rural Granada celebrará este domingo su XVII Certamen de Pintura Rápida

La ciudad de Granada se prepara, un año más, para la visita de artistas de gran nivel convocados por Fundación Caja Rural Granada, que el próximo domingo 14 de septiembre celebra la decimoséptima edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre, para la que se ha incrementado la cuantía de los premios.

El certamen cuenta, como en ediciones pasadas, con dos modalidades: adultos e infantil. Todos los inscritos previamente a través del correo electrónico de 'fundacion@crgranada.com' deberán acudir a primera hora de la mañana a la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada, situada en Acera del Darro, para sellar sus soportes.

También aquí será posible inscribirse en el mismo día en caso de no haberlo hecho previamente entre las 8,30 y las 10,30 horas. Este año, el certamen incluye importantes novedades.

Fundación Caja Rural Granada ha incrementado la cuantía de los tres primeros premios hasta los 3.500, 2.800 y 2.000 euros respectivamente en metálico. Además, ha aumentado los premios hasta los 19, siendo cuatro de ellos los correspondientes al Local, por valor de 700 euros; Joven, dotado con 500 euros y dos Urban Sketchers, (primero y segundo), con 350 y 200 euros.

Los niños también serán reconocidos por su talento y todos los participantes recibirán un diploma. Además, se seleccionará a tres ganadores a quienes se entregará material de pintura y dibujo para que puedan seguir mejorando su técnica.

Las obras se pintarán al aire libre y deberán incluir cualquier motivo (plaza, calle, monumento, gente) de la ciudad con estilo libre. Posteriormente, entre las 17,00 y las 17,30 horas, los artistas deberán presentar sus obras --sin firmar-- en la Fuente de las Batallas.

Allí permanecerán expuestas hasta el fallo del jurado que estará formado por expertos y personas relacionadas con el mundo de las Bellas Artes. En torno a las 20,00 horas se procederá a la entrega de premios en este mismo lugar.