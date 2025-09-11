EMA 1-1-2 organiza un simulacro en la Central Termosolar Andasol de Aldeire

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha asistido al simulacro organizado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de su servicio 1-1-2, en la planta de regasificación de gas natural de la Central Termosolar Andasol 1, en el que un centenar de personas de los distintos operativos han puesto a prueba la capacidad de reacción ante una emergencia.

Granados ha explicado que “el simulacro sirve para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante una eventual emergencia en las instalaciones de la central, que están dentro del término municipal de Aldeire y próximas a los municipios de Valle del Zalabí, Ferreira, Alquife y La Calahorra”. “Es de utilidad para comprobar la reacción y coordinación de todos los operativos que coordina el 1-1-2, un servicio que se ha convertido en un referente de seguridad y confianza para la ciudadanía”, ha indicado.

El simulacro ha consistido en el accidente de un camión cisterna mientras descargaba gas, que se ha incendiado y la onda expansiva de la explosión alcanza a la subestación eléctrica adyacente, provocando un segundo incendio y afectando a la alimentación de las tres plantas termosolares que operan en el área incluidas en el PEE ANDASOL.

La zona de influencia del simulacro se ha centrado en la planta solar ANDASOL I, aunque tiene una zona de efecto dominó de 376 metros a la redonda con lo que, teóricamente, se ha contemplado la afectación de la planta de ANDASOL II, la autovía A92, ANDASOL III y el núcleo de viviendas conocido como Buenos Aires.

En el operativo han participado Protección Civil, el GREA, el Consorcio de Bomberos de granada, Endesa, la Dirección general de Carreteras, Guardia Civil y Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, el CES 061, Cruz Roja, personal de Delegación de Fomento y trabajadores sociales GISE. También 27 vehículos, entre ellos 3 vehículos de extinción y 3 ambulancias.

El accidente simulado motivó la activación del plan de emergencia interior o autoprotección de ANDASOL I, el Plan de emergencia interior o autoprotección de ANDASOL II, en fase de preemergencia; el Plan de emergencia interior o autoprotección de MARQUESADO SOLAR, también en fase de preemergencia; el plan de Emergencia Exterior ANDASOL, el Plan de Emergencia Municipal de Aldeire (PTEL) y el Plan de Emergencia Municipal de La Calahorra.

Granados ha agradecido a todos los operativos su participación en el simulacro y ha asegurado que “el trabajo en equipo nos hace más eficaces y útiles para aumentar la seguridad a la población”.