Lugo saca la "artillería pesada" para recibir a la nieve
Un "ejército" de 48 operarios y 16 quitanieves se prepara para garantizar la seguridad en las carreteras provinciales ante la llegada de intensas heladas y nevadas
Lugo - Publicado el
1 min lectura
La Diputación de Lugo ha activado su operativo invernal ante la previsión de nevadas desde los 600 metros y de heladas intensas que se esperan a partir de esta tarde, sobre todo en el interior de la provincia. El dispositivo se desplegará desde las 17:00 horas para mantener la seguridad en las carreteras.
Un gran despliegue contra la nieve
El equipo de partida está formado por 16 máquinas quitanieves, 8 pick-ups con cuchilla y 8 vehículos todoterreno de apoyo. Un total de 48 operarios trabajarán para garantizar la seguridad y la circulación en la red de carreteras provinciales a lo largo de las próximas horas.
Logística y coordinación por todo el territorio
La institución cuenta también con 12 silos de sal repartidos de manera estratégica por el territorio en Ourol, O Valadouro, Riotorto, Lugo, Becerreá, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, Cervantes, Navia de Suarna, A Fonsagrada y Ribas de Sil. Además, se trabaja de forma coordinada con las ocho empresas dedicadas a la conservación y mantenimiento de la red viaria provincial.
