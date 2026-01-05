La ilusión de los Reyes Magos se cuela en los estudios de COPE Euskadi

Hoy, 5 de enero, víspera de Reyes, la ilusión infantil ha sido la gran protagonista en los estudios de COPE Euskadi. Un día que, como muchos niños saben explicar mejor que nadie, hay nervios, ilusión y muchas ganas de abrir regalos. Escucha las simpáticas voces de niñas y niños clickando junto a la imagen superior.

Alegría en los estudios de cope

Durante el programa, Lander y Lucía nos han acompañado en una mediodía muy especial en la que han contado cómo se han portado este año -“sin hacer volar nada”, bromeaban- y, sobre todo, qué han pedido a los Reyes Magos. Entre las peticiones, zapatillas de deporte, libros, ropa, peluches… y algún capricho que demuestra que la ilusión no entiende de edades.

La magia ha seguido entrando en antena con la visita sonora de algunos de los pajes reales, que se dirigían a la estación para recibir a Sus Majestades con nervios, experiencia y muchas ganas. “Es algo que hacemos todos los años, con mucha ilusión”, contaban antes de comenzar el recorrido.

A lo largo de la mañana también se han escuchado las voces de otros niños y niñas, recogidas en la calle, explicando qué han pedido este año, cuál es su Rey Mago favorito y si acudirán a la cabalgata. Peticiones muy diversas: desde juguetes y muñecas hasta mochilas, material escolar, ropa, colonias o decoraciones para la habitación.

Porque si algo ha quedado claro es que los Reyes traen sueños, pero también cosas prácticas, y que la ilusión se vive tanto en la calle como desde casa, bien abrigados o incluso viendo la cabalgata por la tele.

Regalos bajo el abeto de Navidad

la magia de los reyes se comparte

Una mañana de radio diferente, en la que COPE Euskadi ha querido abrir sus micrófonos a la infancia y recordar que, al menos por unas horas, la magia sigue existiendo.

Más allá de los regalos, la mañana ha servido para recordar que la víspera de Reyes es, sobre todo, un tiempo compartido. Un momento en el que la infancia se expresa sin filtros, en el que la ilusión se cuela en conversaciones sencillas y en el que la radio se convierte en un lugar de encuentro. Voces pequeñas, preguntas grandes y una certeza común: mientras haya niños esperando a los Reyes Magos, la magia sigue muy viva.