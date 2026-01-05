05 ENERO 2026 | CABALGATA DE REYES EN GRANADA
De 14 a 14.50
Redacción COPE Granada
Granada - Publicado el
1 min lectura42:29 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
"En España viven más de 700.000 venezolanos, de los cuales más de 200.000 están en Madrid"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h