Diego Martínez interviene en el debate sobre la titularidad de Rui Silva

Foto Granada CF – José Villoslada

Rui Silva dejará de ser jugador del Granada la próxima temporada. Existe pocas dudas sobre el hecho de que su futuro está en el Betis. Ante esta situación, se abre un debate sobre su titularidad, especialmente tras la gran actuación de Aarón en el partido de Copa frente al Barcelona. Interpelado sobre esta circunstancia, el entrenador del Granada, Diego Martínez, ha manifestado lo siguiente: “Voy a seguir como en estos tres años, viendo el rendimiento de cada jugador y a partir de ahí tomando las decisiones. Siempre como entrenador mi criterio será elegir a los once con los que creo que estamos más cerca de llevarnos a la victoria. No olvidemos todo lo que nos ha dado Rui Silva y lo que nos va a seguir dando de aquí al final de temporada, poque sería de ser muy desagradecidos”.

Levante - Granada

El Granada no podrá recuperar a ninguno de los lesionados para el partido que este sábado (14 h.) disputa en el campo del Levante. Diego Martínez lo ha anunciado este vierenes. Por tanto, una vez más esta dificultad condicionará la alineación y la forma de jugar del equipo. El rival llegará también con el cansancio propio de la Copa, pero en su caso con final feliz al haber alcanzado la semifinales. En la plantilla valenciana milita un ex de Granada, Rochina, que no está teniendo los minutos que él desearía. El conjunto entrenado por Paco López vive momentos felices tras su éxito copero y con la renovación de Morales.

Foulquier

Es muy difícil especular con acierto sobre el once titular del Granada que actúe ante el Levante. La necesidad de dosificar esfuerzos es uno de los condicionantes, junto a la escasez de centrocampista que obligan a no poder utilizar el sistema que más éxito le ha dado a los rojiblancos. Además existen dudas en torno al lateral derecho. Foulquier, parece que no atraviesa por un buen momento, aunque nadie puede dudar de su entrega, y los otros jugadores llamados a ocupar el lateral derecho son Víctor Díaz, sobre cuyo estado físico pueden existir dudas, tras retirarse en el descanso del partido de Copa, y el canterano Pepe.