Detenida una mujer por agredir a un padre octogenario con un cuchillo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un piso ubicado en el distrito Norte a una mujer de 57 años como presunta autora de un delito de lesiones tras haber agredido a su padre, un varón de 89 años, utilizando un cuchillo de cocina para asestarle varias puñaladas en la pierna. La presunta autora ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

Detenida por agredir a su padre octogenario con un cuchillo de cocina

Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la tarde en un piso ubicado en una calle del distrito Norte de Granada. Fue entonces cuando una dotación policial que se encontraba prestando servicio en el mencionado distrito, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana, fue alertada por la Sala CIMACC-091 para que acudiese a dicho lugar donde, al parecer, una mujer se encontraba apuñalando a su padre.

Una vez en el lugar, los agentes localizan a un varón, hermano de la presunta agresora, quien les contó que se había visto obligado a sujetar a su hermana para evitar que siguiese apuñalando al padre de ambos en la pierna. Seguidamente, encontraron sentado en una silla del comedor a la víctima, un varón de 89 años, que mostraba tres heridas sangrantes en la extremidad. Tras aplicarle los primeros auxilios, los policías solicitaron una ambulancia para prestarle la asistencia médica necesaria.

En el mismo piso, los agentes se encontraron con la presunta agresora, quien, según relató su propio hermano, habría asestado hasta tres puñaladas en la pierna de la víctima sin que hubiese precedido discusión ni palabra alguna.

Por otra parte, los policías intervinieron un cuchillo de cocina con el mango de color negro, el cual habría sido utilizado para provocar las lesiones descritas.

La presunta autora, una mujer de 57 años, fue detenida en el momento y trasladada hasta dependencias policiales, habiendo pasado ya a disposición de la autoridad judicial.