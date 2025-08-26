Cuerva impulsa la tecnología militar

Cuerva, compañía referente en el sector energético, en toda su cadena de valor, y con más de 85 años de experiencia, participará en el desarrollo del nuevo centro de simulación avanzada HE-26 (H135) del Ejército del Aire y del Espacio, ejecutando las instalaciones eléctricas de baja tensión, infraestructuras de telecomunicaciones y la instalación de un sistema de autoconsumo solar fotovoltaico del nuevo edificio de simuladores.

Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Defensa y adjudicado a Grupo Render Industrial, que comenzó el pasado julio, tiene prevista su finalización en enero de 2026.

Un edificio clave para la formación de élite en helicópteros

El nuevo edificio, destinado a albergar dos Simuladores de Misión (SM1 y SM2) de nivel D con domos de 3,35 metros y un Entrenador de Misión (EM), está diseñado para recrear situaciones de vuelo reales y misiones tácticas con la máxima fidelidad, cumpliendo los estándares más exigentes de entrenamiento táctico con helicópteros H135. La instalación se completará con los Sistemas de Apoyo a la Simulación (SAS), fundamentales para la operatividad de este centro formativo.

“Nuestra participación en este proyecto representa un paso firme en nuestra estrategia de especialización tecnológica aplicada a entornos críticos, como la defensa y la aeronáutica. Nos sentimos orgullosos de contribuir a la seguridad y preparación de los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio con soluciones energéticas fiables y sostenibles” ha señalado Antonio Jesús Ureña Arroyo, jefe de obra del proyecto en Cuerva.

El complejo se organizará en dos zonas diferenciadas: en la zona norte se ubicarán las bahías para los simuladores y entrenadores de misión, mientras que, en la zona sur, distribuidas en dos plantas, se encontrarán salas técnicas, aulas y espacios de apoyo.

Instalaciones energéticas al servicio de la precisión operativa

Cuerva es la encargada de ejecutar una infraestructura energética adaptada a los exigentes requerimientos de este entorno técnico-militar. El proyecto contempla:

¾ Sistemas eléctricos de baja tensión, con criterios de precisión y disponibilidad críticos.

¾ Infraestructura de telecomunicaciones, que conecta los sistemas de simulación y soporte con las redes operativas del Ministerio.

¾ Instalación de autoconsumo fotovoltaico, orientada a mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad al conjunto del edificio.

¾ Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), climatización, seguridad contra incendios, y control de accesos adaptados a la complejidad operativa del entorno.

Además, se realizarán las obras de urbanización y acondicionamiento vial para asegurar la conectividad y accesibilidad de una plataforma exterior de acceso que será destinada para vehículos de transporte de gran tonelaje y uso como aparcamiento.

Cada uno de los componentes técnicos del simulador, desde los sistemas de movimiento, racks de ordenadores y unidades de control, hasta los elementos de conectividad y plataformas de planificación de misión, exige condiciones ambientales y eléctricas estrictas que serán garantizadas mediante las soluciones diseñadas por Cuerva.

Fiabilidad técnica, experiencia y visión estratégica

Con esta actuación, Cuerva afianza su capacidad para abordar proyectos complejos de gran envergadura, en sectores estratégicos como el aeronáutico o la defensa. Desde su unidad de negocio Smart Services —especializada en ofrecer servicios e infraestructuras energéticas inteligentes, innovadoras y personalizadas— implementan proyectos de alto valor añadido, donde la fiabilidad, la el expertise técnico y la adaptación a requisitos cruciales son fundamentales.

La compañía continúa así su expansión en infraestructuras críticas y proyectos singulares, poniendo al servicio de instituciones públicas su conocimiento en energías renovables, telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, con servicios integrables orientados a la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.