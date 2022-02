Cuarta derrota consecutiva del Granada

Sumar cuatro jornadas continuadas sin conseguir un punto es un balance preocupante. Es cierto que una de ellas fue frente al Real Madrid, pero también es verdad es que la imagen ofrecida en el resto de los partidos, salvo algunos minutos aislados, no ha sido la deseada. El partido frente a la Real Sociedad comenzó con demonio alterno. Robert Moreno se vio obligado a sustituir en el lateral izquierdo a Carlos Neva por Escuero, puesto que el canterano no formó parte de la expedición, de manera inesperada. Tampoco estuvieron en la convocatoria Germán, cuyo padre ha fallecido recientemente, Dani Raba e Isma Ruiz. Si lo hicieron Maximiano y Antonio Puertas, que no habían entrenado con normalidad en una semana singular, en la que el club llegó a anunciar tres positivos por COVID, aunque no facilitó la identidad de los afectados.

Una penalti que cambió el curso del partido

El entrenador del Granada apostó por la titularidad de Matías Arezo, haciendo pareja en punta con Luis Suárez y mantuvo en la mayor parte del encuentro el esquema por el que ha apostado: 4-4-2. Las fuerzas parecían equilibradas. Incluso el cojunto rojiblanco creó dos ocasiones degol, una del mencionado Matías Arezo y otra de Uzuni, pero el discurso del partido cambió cuando hubo una mano de Domingos Duarte, que volvía a la titularidad y que terminó siendo calificada como penalti, que se encargó de materializar Oyarzabal (36 m.). A partir de ese momento la Real Sociedad fue superior y acentuó las dificultades defensivas del equipo orjiblanco.

Superioridad de la Real Sociedad

En el segundo tiempo conjunto donostiarra se impuso de forma evidente. No obstante, se mantuvo la ilusión del empate hasta que Rafinha (73 m.), aprovechando otro error defensivo, estableció el 2 a 0 definitivo. Poco cabe que objetar a una derrota justa del Granada que solo recobró algún brío cuando en los minutos finales actuaron jugadores antaño titulares como Montoro o Jorge Molina, actualmente relegados al banquillo.

Todavía el Granada está fuera de la zona de descenso, de la que lo separan cuatro puntos. La permanencia en la categoría es aún un objetivo asequible, pero cada vez quedan menos partidos para sumar las victorias que eviten el descenso. El próximo partido el Granada la disputará en el Nuevo Los Cármenes, donde el sábado 19 de febrero (14 h.) recibirá al Villarreal.

Ficha técnica

Real Sociedad 2 – Granada 0

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Aihen (Pacheco, 83 m.); Zubimendi, Merino, Silva (Rafinha, 68 m.); Januzaj (Portu, 68 m.), Isak (Sorloth, 83 m.), Oyarzabal (Zaldua, 84 m.).

Granada: Luis Maximiano; Quini, Duarte, Torrente, Escudero; Collado (Rochina, 72 m.), Milla (Petrovic, 62 m.), Gonalons (Montoro, 72 m.), Uzuni (Puertas, 62 m.); Luis Suárez, Arezo (Jorge Molina, 72 m.).

Goles: 1-0. Oyarzabal del penalti m. 36. 2-0 Rafinha m. 73.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Macha. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores del Granada Escudero (22 m.) y Uzuni (26 m.).

Incidencias: Partido disputado en el Reale Arena de San Sebastián, al que asistieron 29.847 espectadores.