Continúan los trámites para mejorar la conectividad ferroviaria entre Antequera y Granada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para mejorar la conectividad ferroviaria en Andalucía Oriental con el inicio de los procedimientos expropiatorios asociados a dos actuaciones estratégicas en la línea de alta velocidad Antequera–Granada. Se trata, por un lado, del proyecto de construcción del tramo Variante de Loja-Valle del Genil; y, por otro, del proyecto para la duplicación de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, en el tramo Bifurcación Archidona-Bifurcación La Chana. Ambas intervenciones se enmarcan en los trabajos impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reforzar la conexión ferroviaria entre Antequera, Granada y Almería, mejorar su integración en el Corredor Mediterráneo, y aumentar la capacidad y frecuencia de los servicios ferroviarios. Asimismo, estas actuaciones forman parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 desarrollada por el Ministerio y mediante la que se impulsa una red ferroviaria más eficiente, conectada y sostenible. Duplicación de vía Archidona-La Chana En este tramo, la plataforma ferroviaria está dimensionada para albergar una segunda vía, por lo que ADIF AV licitó el pasado mes de mayo la adquisición de más de 80.000 traviesas. Estas se destinarán al montaje de una nueva vía de ancho estándar, paralela a la vía existente y ya en servicio, a lo largo de 46 km de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada, en el tramo comprendido entre Bifurcación Archidona y Bifurcación Riofrío, así como entre el puesto de banalización (PB) de Íllora (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) y Bifurcación La Chana. La duplicación de este tramo contribuirá a mejorar la capacidad de explotación de la LAV existente, lo que posibilitará un incremento de frecuencias y una mejor gestión del tráfico ferroviario Variante de Loja El tramo Variante de Loja-Valle del Genil, cuyo procedimiento expropiatorio se inicia ahora, es uno de los cuatro tramos en que se ha dividido toda la actuación en la Variante de Loja. El estado de los otros tres tramos es el siguiente: - Variante de Loja-Riofrío, en construcción desde 2024 - Variante de Loja-A92, cuyas obras se han iniciado este año 2025 - Tramo correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla-Granada, ya concluido. Dotada de plataforma para vía doble en ancho estándar, la Variante de Loja reducirá los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias con Granada, a través de un nuevo trazado en el entorno de la localidad lojeña, diseñado con parámetros de alta velocidad.