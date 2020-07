Un compromiso por la titularidad, clave para quien desee contratar a Rui Silva

Foto: Granada CF - José Villoslada

El posible fichaje de Rui Silva por el Sevilla sigue su curso. No está siendo una operación sencilla. A la intención del Granada de insistir en la clausula de los 15 millones o negociar con la cesión o propiedad de Carlos Fernández, se une la intención del guardameta de asegurarse una titularidad. En el conjunto del Sánchez Pizjuán existe ahora mismo un hombre muy querido por la afición. Se trata de Tomas Vaclik. Pero el checo tiene problemas físicos y, en principio, si el portugués llegara al equipo hispalense, sería para que actuara en el once. Pero atención, porque no es es la única carta que juega el Sevilla. La otra sería Pacheco, quien ahora defiende la meta del Alavés.

Parece que al Sevilla no le falta capital, ni para esa operación, ni tampoco para reforzar su delantera, lo que podría beneficiar al Granada con otro año de cesión de Carlos Fernández. La estrecha relación del club del Nuevo los Cármenes con el sevillano, derivada del paso de Diego Martínez por Nervión. Esto hace que se esté también pensando el retorno de Pozo, que ha terminado la liga cedido en el Mallorca y no parece que entre en los planes sevillistas para el futuro .

Al margen de estas cuestiones, restan cuatro jornadas apasionantes para que concluya de liga. No ha habido buenas noticias en el inicio de la jornada 35. El Valencia ganó en los minutos finales al Valladolid y se sitúa tres puntos por encima del Granada, que tiene un partido menos. Es el que debe disputar este viernes (19.30 h.) frente a la Real Sociedad. Tiene aspecto de una reválida europea para el equipo de Diego Martínez, que hoy ha entrando en la Ciudad Deportiva. Mañana última sesión antes de este compromiso, a la misma hora del partido frente al equipo de San Sebastián.