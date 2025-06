Por causa de fuerza mayor el Festival de Granada se ve obligado a cambiar el programa de la actuación del Centro Coreógrafico Nacional de Italia

El bailarín encargado de representar el papel protagonista de Don Juan, en el espectáculo que iba a representar el Centro Coreográfico Nacional de Italia en el Generalife, sufrió una lesión durante los ensayos previos a su actuación en el Festival de Granada. Esta circunstancias obligó a modificar el programa que se había anunciado y de la coreografía prevista inicialmente, solo se representó la Escena de la Boda y el resto pertenecía al repertorio de la formación artística. Por tanto, se pudo apreciar, aunque parcialmente, la moderna versión de célebre mito, con coreografía de Johan Inger un partitura de Marc Álvarez, que pese a su modernidad no abandonaba la melodía y aparecía como tonal. Le versión grabada de la música, tenía una notable calidad, como el resto de los registro que acompañaron a los danzantes durante su actuación.

rhapsodya in blue , reconciliatio y bliss

Se continuó con la versión de la Rhapsody en Blue, coreografiada por Ansa y Bacovich, basada en la célebre partitura de Gershwing, que contenía también fragmentos de blues vocal. Fue una representación coral, donde el azul era protagonista del minimalista vestuario que utilizaron los bailarines. Después, un paso a dos titulado Reconciliatio, para dos bailarinas en escena y basado en la Sonata 14 de Beethoven, conocida como Claro de Luna, extraído de un espectáculo que data de 2010. Como cierre ofrecieron Bliss, una producción sobre música del para piano de Keith Jarret y coreografía de Johan Inger, que se movía entre el jazz y cadencias que resultaban muy cercanas a las usadas por la música popular.

complejo juicio crítico

Resulta complejo enjuiciar un programa que tuvo que improvisarse en apenas un par de días, pero se puso de manifestó que la compañía es técnicamente válida. En el Don Juan había argumento, en el resto es difícil encontrarlo. La danza contemporánea trata de baile y ejercicios que recuerdan la gimnasia, sin necesitar muchas excusas para su expresiones. Los caminos de esta modalidad, que ya no es tan contemporánea, siguen moviéndose en una parámetros que no son, en algunas ocasiones, fáciles de interpretar, aunque produce algunas estampas de auténtica belleza. El Festival de Granada no es ajeno a esta corriente de expresión artística y en numerosas ocasiones nos trae ejemplos como el de esta compañía italiana. El público se mostró especialmente complacido con Bliss y con mayor frialdad en el resto de las coreografías ofrecidas.