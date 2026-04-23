Cae una red de narcos en Granada y Almería con 3.000 kilos de hachís

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería. En una operación conjunta denominada FÉNIX, han sido detenidas 10 personas y se han incautado 72 fardos de hachís con un peso total de casi 3.000 kilos, además de varias armas y siete vehículos.

Así fue la operación Fénix

La investigación se inició en diciembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una red estaba introduciendo grandes cantidades de hachís por la costa levantina granadina mediante embarcaciones de alta velocidad. Tres meses después, los indicios apuntaban a la preparación de un alijo inminente, lo que llevó a desplegar un amplio dispositivo policial en la zona.

Una madrugada de marzo, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación rápida aproximándose a la costa. La lancha tocó tierra en una playa del levante granadino y sus ocupantes comenzaron a descargar los fardos en varios vehículos. Al ser sorprendidos por los agentes, se dieron a la fuga, pero las fuerzas de seguridad lograron asegurar parte de la mercancía en un taller y detener a cuatro miembros de la organización.

Registros y material incautado

Con autorización judicial, se realizaron siete entradas y registros en viviendas, naves y trasteros de Granada y Almería. En estos registros se localizaron un total de 72 fardos de hachís, con un peso de casi 3.000 kilogramos. También se intervinieron siete vehículos, dos de los cuales figuraban como sustraídos.

En una de las furgonetas usadas para el transporte de la droga se hallaron tres armas de fuego: una escopeta modificada y dos armas cortas, todas ellas municionadas y listas para ser utilizadas. Además, en el marco de la investigación patrimonial, se ha solicitado el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de 500.000 euros.

Modus operandi y consecuencias

El modus operandi de la red consistía en transportar la droga desde Marruecos en lanchas rápidas, desembarcarla en la costa de Granada y ocultarla temporalmente. Posteriormente, la mercancía era trasladada a Europa camuflada en distintos medios de transporte para su venta.

En total, han sido detenidas diez personas por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y falsificación. De los detenidos, cinco han ingresado en prisión tras pasar a disposición del tribunal de Motril.