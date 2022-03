El Ayuntamiento desvincula del paro de transportistas la restricción a camiones y no descarta ampliarla

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jacobo Calvo (PSOE), ha afirmado este jueves que el decreto municipal que restringe en principio hasta este viernes el acceso al núcleo urbano a camiones y vehículos de más de 3.500 kilos que no hayan sido previamente autorizados no está vinculado al paro indefinido convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías en carreteras, y no ha descartado ampliar su vigencia mientras se mejoran los aspectos medioambientales por las que ha especificado que se puso en marcha el pasado lunes.





A preguntas de los periodistas, Calvo ha explicado que "seguirá vigente" hasta que la situación "desde un punto de vista fundamentalmente medioambiental" permita "un mejor flujo de circulación en Granada", con una previsión este jueves de que "pudiera volver a caer ese polvo sahariano", por lo que "a partir de ahí" el Ayuntamiento sigue "manteniendo esa decisión".





"Las interpretaciones que hagan otros son sus interpretaciones", ha señalado el portavoz después de que, este pasado miércoles, el Grupo Municipal de Vox señalara al equipo de gobierno como posible responsable de una comisión de "fraude de ley y desviación de poder" por el decreto de restricción de acceso a camiones a la ciudad.





"Se está politizando este asunto con una clara intención", ha proseguido Calvo en referencia a "especialmente la ultraderecha, que es experta en hacer espectáculos", mientras que ha agregado que colectivos y vecinos han "aplaudido" la medida frente al "exceso de circulación" y su efecto en la "contaminación" y el "funcionamiento de la ciudad".





Ha añadido que "solo faltara que la ultraderecha a nosotros nos dé clases de lo que significa el derecho a la huelga" y "a la libertad de expresión", y que el equipo de gobierno local trabaja desde "un marco de respeto" a ambos, sin "entrar en provocaciones".





También este pasado miércoles la parlamentaria andaluza y secretaria provincial de Acción Institucional de Cs en Granada, Concha Insúa, tachó de "contraproducente" la decisión del Ayuntamiento de Granada y que en este contexto "coarte el derecho de huelga de los transportistas".





El área de Movilidad del Ayuntamiento emitió el decreto, consultado por Europa Press, justificando la medida en motivos medioambientales, a tenor de la "trayectoria del municipio de Granada ante episodios de alta contaminación" y con el objetivo de "mitigar los efectos nocivos producidos por la combustión de carburantes".





El dictamen trascendía el lunes coincidiendo con la marcha de decenas de tractores y camiones por las calles de Granada por la huelga del transporte y recoge que los municipios tienen la competencia de restringir la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.