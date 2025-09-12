El asesino de Huétor Santillán no pasará este viernes a disposición judicial

El hombre de 61 años que fue detenido en la madrugada de este jueves en una pedanía de Huétor Santillán (Granada) tras matar a un vecino y atrincherarse en su casa con la viuda, a la que dejó salir poco antes de ser arrestado, no pasará este viernes a disposición judicial.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, continúan con la práctica de diligencias, por lo que no está previsto que el arrestado pase a disposición judicial hasta este sábado.

El suceso comenzó sobre las 15:00 horas de este miércoles cuando el detenido, a quien los vecinos apodan Pedro "el loco", chocó su vehículo con el de la víctima, un hombre 67 años que era su vecino en la pedanía de Prado Negro.

Tras la colisión, disparó con un arma corta contra el conductor, que murió en el acto, y se atrincheró con la viuda en su vivienda, desde donde realizó más disparos con un arma para la que tenía licencia como cazador.

El homicidio del hombre y la retención de la mujer activaron un amplio operativo en Prado Negro, una pedanía de menos de 50 vecinos en la que intervinieron unos 250 agentes de distintas unidades de la Guardia Civil de Granada, además de la unidad especializada en la resolución de este tipo de incidentes.

Tras doce horas de tensión, el hombre dejó finalmente salir a la mujer, sin heridas pero evacuada a un centro hospitalario, y fue detenido a las 4:30 horas de este jueves.