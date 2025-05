La antigua casa familiar de los Lorca en Acera del Darro ya recuerda a Federico con una placa

El cantaor Miguel Poveda ha tenido palabras de recuerdo al Federico "adolescente aspirante a músico" y a poeta en el acto de colocación de la placa conmemorativa del número 50 de Acera del Darro, donde estuvo la casa de los García Lorca en el centro de Granada capital en la que el universal creador pasó esa etapa vital, y ahora echa a andar un proyecto divulgativo que tiene como principal impulsor al artista catalán. En rueda de prensa este martes, Poveda ha hecho hincapié en el carácter divulgativo del nuevo Centro Cultural Federico en Granada, que irá sumando actividades como recitales o presentaciones y será centro de una ruta para que vecinos y visitantes puedan seguir profundizando en la vida y la obra del creador de Fuente Vaqueros, el granadino más universal, a cuya vinculación a lo largo de su carrera también se ha referido el cantaor. Con prólogo este pasado lunes a las 19,00 horas con la colocación de una placa conmemorativa en el Hotel Alhambra Palace sobre el I Concurso de Cante Jondo de 1922, el objetivo, han indicado desde el Centro Cultural Federico en Granada, ha sido "señalizar la que fue la vivienda del poeta desde 1909 a 1916, desde la más absoluta y noble intención" de "devolver" al escritor universal a la ciudad "y a sus visitantes parte de la historia" del dramaturgo. Para continuar con la presentación del Centro Cultural Federico en Granada este martes el actor Juan Echanove realizará una lectura dramatizada del texto 'Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre' de Federico García Lorca, acompañado por el maestro Joan Albert Amargós al piano en el Auditorio Caja Rural Granada a las 20,00 horas. Por su parte, el Centro Federico García Lorca, que gestionan las instituciones públicas en coordinación con la fundación familiar, en la Plaza de la Romanilla, en el casco histórico de esta ciudad andaluza, no tiene colaboraciones previstas con este nuevo proyecto privado, de cuya activación en cualquier caso ha sido informado por sus promotores, según han indicado fuentes conocedoras de estos contactos a Europa Press. Además, han contado con el apoyo explícito de comerciantes y empresarios de Acera del Darro que han agradecido y mostrado su respaldo en una nota de prensa al nuevo centro cultural dedicado a Federico García Lorca, promovido con Miguel Poveda por el bailaor Agustín Barajas y por el empresario Sergio Ávila. Este martes los han acompañado, entre otros, artistas granadinos de renombre como Curro Albayzín. El número 50 de la Acera del Darro no es un edificio más de esta ciudad andaluza. Es el edificio donde vivieron los García Lorca cuando la familia trasladó su residencia desde Valderrubio a la capital de la Alhambra. Y ahí, en ese inmueble, es también donde el cantante Miguel Poveda ha puesto en marcha el Centro Cultural Federico en Granada. Así lo anunciaba el artista catalán en sus redes sociales. "Nace de manera casual (o no) y corresponde a un gesto de amor y gratitud hacia Federico en su Granada", señaló Poveda, quien agregó que "se ha creado desde la más absoluta y noble intención de devolver a Federico, Granada y sus visitantes parte de la historia de nuestro poeta más universal que estaba, en cierta manera, incompleta para los ojos del mundo". Según Poveda, desde el Centro Cultural Federico en Granada, "queremos marcar un punto de partida para mostrar a García Lorca en su ciudad, la que vio nacer el despertar del músico, el poeta, el dibujante y el dramaturgo, trazando así una ruta que transita entre las dos aceras en las que vivió, la del Darro y la del Casino, y en las que tuvo a su alrededor toda la inspiración y los estímulos que le llevarían a ser el genio que fue y que sigue siendo". REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL La jornada de inauguración ha incluido visitas guiadas, lectura de textos lorquianos y un recorrido simbólico por los lugares ligados a la juventud del poeta, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la colocación de la placa, a la que han asistido los concejales de Presidencia y de Cultura, Jorge Saavedra y Juan Ramón Ferreira. Por parte de la Junta ha asistido al acto su delegado de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia, David Rodríguez. El Centro Cultural Federico en Granada, según han detallado desde el consistorio granadino, se incorpora desde el 5 de junio, cuando se celebra el nacimiento de García Lorca, al mapa cultural de la ciudad como un espacio "de referencia que conecta pasado y presente, memoria e innovación". NUEVA RUTA LORQUIANA Desde la Acera del Darro, pasando por el antiguo Café Alameda, la imprenta donde se publicó 'Impresiones y paisajes', hasta la casa de su maestro de piano, el nuevo centro propone reconstruir una etapa decisiva de la vida del poeta: su paso de la infancia campesina a la adolescencia urbana, marcada por un despertar artístico que definió su trayectoria. El inmueble donde se ubica el centro no es un escenario elegido al azar. Según dejó escrito su hermano Francisco, esta fue la casa que más huella dejó en Federico, por tratarse del lugar donde vivió su juventud y experimentó por primera vez la ciudad como espacio de estímulo artístico. Recuperar ese lugar y convertirlo en centro cultural supone, en palabras de los promotores, "devolverle a Granada un pedazo de sí misma, reconstruir una memoria viva y accesible a vecinos y visitantes", según ha detallado el consistorio granadino. La placa conmemorativa reza "Aquí vivió Federico García Lorca con su familia desde el año 1909 al 1916". El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha afirmado que el nuevo centro "no es solo una mirada al pasado, sino un compromiso con el presente y el futuro" de la ciudad. CAPITALIDAD CULTURAL "Es un homenaje a Federico y, a la vez, un mensaje claro de que Granada se toma en serio su papel como ciudad cultural". Saavedra ha subrayado también el valor de este tipo de iniciativas dentro del proyecto de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. "Hoy recuperamos en Granada parte de nuestra historia en un acto conmemorativo en la casa donde Federico vivió y soñó. El Centro Cultural Federico en Granada no solo honra el pasado, sino que representa una mirada al futuro, fruto de la unión entre artistas, instituciones y ciudadanía".