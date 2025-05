El "antídoto natural" contra el estrés que arrasa en todo el mundo: así actúa la ashwagandha en tu cuerpo

Granada - Publicado el 19 may 2025, 12:59 - Actualizado 19 may 2025, 13:51

En una época marcada por el ritmo frenético de la vida cotidiana, el estrés y la ansiedad se han convertido en enemigos silenciosos que afectan a millones de personas en todo el mundo. Frente a esta realidad, la búsqueda de soluciones naturales ha llevado a redescubrir un antiguo remedio de la medicina ayurvédica: la ashwagandha. Esta planta, conocida científicamente como Withania somnifera, ha ganado protagonismo en el ámbito de la salud y el bienestar gracias a sus propiedades adaptógenas, que ayudan al cuerpo a gestionar el estrés físico y emocional.

Originaria de la India, la ashwagandha ha sido utilizada durante siglos por sus efectos revitalizantes y equilibrantes. Sin embargo, en los últimos años, la ciencia ha comenzado a validar lo que la tradición ya intuía. Diversos estudios clínicos han demostrado que su consumo regular puede reducir los niveles de cortisol —la hormona del estrés—, mejorar la calidad del sueño y aliviar síntomas de ansiedad leve a moderada.

Uno de los aspectos más destacados de la ashwagandha es su capacidad para modular el sistema nervioso sin causar efectos sedantes. A diferencia de muchos medicamentos ansiolíticos o hipnóticos, este suplemento natural no genera dependencia ni somnolencia durante el día. Por esta razón, ha despertado el interés tanto de profesionales de la salud como de pacientes que buscan alternativas más suaves pero eficaces a los tratamientos farmacológicos tradicionales.

Un metaanálisis reciente publicado en Journal of Ethnopharmacology ha recopilado los resultados de más de una decena de ensayos clínicos, señalando que dosis diarias de entre 300 y 600 mg de extracto estandarizado de raíz de ashwagandha, administradas durante al menos 6 a 8 semanas, lograron reducir significativamente los síntomas de ansiedad y mejorar el descanso nocturno de los participantes. Además, se observó una mejora en la concentración, el estado de ánimo y la resistencia física.

El mecanismo de acción de la ashwagandha no se limita únicamente al eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, responsable de la respuesta al estrés. También actúa como antioxidante celular y refuerza el sistema inmunológico, lo que la convierte en un complemento interesante para personas sometidas a presión constante o con fatiga crónica.

No obstante, su uso no está exento de precauciones. Aunque es bien tolerada por la mayoría de los adultos sanos, los expertos advierten que no se recomienda durante el embarazo o la lactancia, ni en menores de edad. Asimismo, es esencial consultar con un profesional sanitario antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente si se está bajo tratamiento médico o se padecen enfermedades como hipertiroidismo o trastornos autoinmunes.

El creciente interés por la ashwagandha refleja una tendencia global hacia el uso de plantas medicinales respaldadas por la evidencia científica. En un mundo donde el estrés se ha convertido en un factor de riesgo transversal para numerosas patologías, contar con alternativas naturales seguras y eficaces representa un avance significativo en la promoción de una salud integral.

Así, la ashwagandha no es solo un eco del pasado, sino una aliada moderna en la búsqueda del equilibrio físico y mental. Sus beneficios, respaldados por la ciencia y la experiencia de quienes la han incorporado a su rutina diaria, la sitúan como una de las grandes protagonistas del bienestar en el siglo XXI.