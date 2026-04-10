César Martínez, afectado de párkinson: "La enfermedad es mucho más que temblores y te diría que cada caso es único con diagnósticos en gente cada más joven"

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, que se conmemora este 11 de abril, es fundamental romper con los mitos que rodean a esta enfermedad. César Martínez, presidente de la asociación de Párkinson de Cartagena y diagnosticado en 2020, explica que la percepción general suele reducirlo todo al temblor, pero la realidad es mucho más compleja.

«Cada párkinson con el tiempo vas dándote cuenta que es diferente para cada persona y que los síntomas son completamente diferentes también», afirma Martínez. Señala que no solo afecta cada vez a personas más jóvenes, sino que los síntomas no se limitan al temblor, pudiendo manifestarse en cambios de ánimo o rigidez, mientras que otros pacientes no los experimentan.

Una lucha motivadora

A pesar de que un diagnóstico de párkinson «cambia la vida por completo», César Martínez asegura que «hay días buenos que uno sabe que merece la pena seguir luchando». La solidaridad y colaboración que ha percibido a su alrededor, tanto de profesionales médicos como de la sociedad, se ha convertido en una de sus mayores motivaciones.

Aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarla" César Presidente de la Asociación en Cartagena

Para él, una frase del actor Michael J. Fox se ha convertido en su leitmotiv personal y en el de la asociación: «Aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarla». Esta filosofía, explica, es la que le impulsa a colaborar y ayudar a los demás con la fortaleza que posee.

Avances en la investigación

La enfermedad es neurodegenerativa, pero los avances en investigación y tratamientos corren en paralelo. Martínez destaca la crucial colaboración con expertos como la catedrática María Trinidad Herrero de la Universidad de Murcia, y especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra o el genetista Ignacio Fernández Mata, que ayudan a entender mejor el futuro de la enfermedad.

Si esto sirve para que alguien siga trabajando, ya me daré por satisfecho" César Presidente de la Asociación en Cartagena

Su objetivo es claro: «Puedo ofrecer datos de pacientes reales con Parkinson que ayuden a que la vida sea un poco mejor, pues ya me daré por satisfecho». La esperanza reside en que, aunque él no vea la cura, su esfuerzo contribuya al trabajo de futuras generaciones de investigadores.

COPE Cartel de la carrera

Próximas citas solidarias

La asociación ha organizado varias citas para recaudar fondos. La primera será el 7 de mayo con la obra de teatro «La venganza de la Petra», a cargo del grupo Tanit, en el Centro Ramón Alonso Luzzy. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la asociación.

Además, el 24 de mayo se celebrará la segunda edición de la carrera «Run for Parkinson». Este año, como novedad, tanto corredores como marchadores podrán pasar por dentro del arsenal militar, un recorrido que ofrece una perspectiva única de Cartagena. Las inscripciones ya están abiertas en el portal Línea de Salida.

Estos eventos son clave, ya que según datos de una tesis doctoral de 2021, en Cartagena había un censo de unos 500-550 pacientes de párkinson, pero el número de personas atendidas en la asociación «está bajo mínimos». Martínez también resalta que, según los datos de prevalencia, hay un incremento de casos en gente más joven en España y en la Región de Murcia.