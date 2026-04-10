Las Hogueras de Alicante conquistan Toledo con una mascletà histórica y la plantà de un monumento

La ciudad de Toledo vive estos días una experiencia poco habitual con la llegada de las Hogueras de San Juan. La celebración se ha trasladado desde Alicante con sus elementos más reconocibles, como la plantà de un monumento, la pólvora de una mascletà y la futura cremà, en el marco de las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc. El presidente de la Federaciò de Fogueres, David Olivares, ha detallado en Mediodía COPE Alicante con Denis Rodríguez la expectación generada.

Una promoción histórica en Toledo

La expectación mediática ha sido máxima. Según Olivares, la rueda de prensa de presentación fue "espectacular", contando por primera vez con la Bellea del Foc ataviada con el traje de la Real y Cantina. El disparo de la primera mascletà de 50 kilos en la ciudad imperial ha generado "un poco de susto entre el toledano", hasta el punto de que desde la alcaldía solicitaron "los primeros consejos" para disfrutarla. Junto a ello, se ha plantado una hoguera obra del artista Patxi que difunde todas las fiestas de la ciudad.

La agenda de las convivencias incluye una intensa promoción turística. Durante la jornada de hoy, la Bellea del Foc y sus damas de honor reparten folletos explicativos a pie de monumento. Además, se ha organizado una degustación de arroz alicantino para 1.000 personas en colaboración con el Patronato de Turismo de Alicante. La jornada culminará con la llegada del resto de candidatas y una cena de gala, antes del gran día con el pasacalles de mantillas blancas por el centro de Toledo.

Los frentes abiertos de la Fiesta

David Olivares también ha abordado las polémicas actuales de la Fiesta. Sobre el futuro de las mascletàs en la Plaza de los Luceros, amenazado por un procedimiento judicial, ha confirmado que la Federaciò se ha personado por primera vez en la historia para defender su continuidad. "El 80% del censo defiende la Plaza de Luceros, por tanto, por eso nos hemos apersonado", ha afirmado, asegurando que "esta Federación va a defender siempre que las macletàs sean en Luceros".

En cuanto a la negativa a que la Hoguera Alfonso El Sabio plante en categoría Especial por falta de espacio y seguridad, Olivares ha sido tajante: "en un zapato del 39 no pueden meter un pie de 43". El presidente ha subrayado que "tiene que primar la seguridad" y que, aunque defenderá siempre el arte efímero, no permitirá poner en peligro el bien de interés cultural. "Yo defenderé siempre la festa, nunca defenderé la fiesta,entendida como descontrol", ha sentenciado.

La 'difícil' elección de la Bellea

Ramón Alonso, miembro del jurado y responsable de comunicación de Coca-Cola en Alicante, ha calificado el nivel de las candidatas de este año como "espectacular". En declaraciones a Mediodía COPE Alicante, ha asegurado que la decisión "ni mucho menos está decidida" y que las convivencias son clave para el jurado. "La verdad es que es muy complicado, estoy enormemente sorprendido y contento del nivelazo", ha confesado sobre las aspirantes.

Sobre los criterios para elegir a la máxima representante de la Fiesta, Alonso ha destacado uno por encima del resto: "una disponibilidad completa". Además, ha señalado que la futura Bellea del Foc debe aunar "elegancia, saber estar, tiene que tener tablas, tiene que tener una oratoria". Se busca, en definitiva, a "la perfecta representante de nuestra ciudad, de nuestra fiesta" entre un grupo de mujeres "superpreparadas, superelegantes y enamoradas de su fiesta".