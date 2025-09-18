Traslado por medios mecánicos de dos imágenes de José de Mora a la Catedral

Dos de las imágenes más significativas del patrimonio cofrade de Granada, Jesús de la Sentencia y la Soledad en el Calvario, ambas de José de Mora , han sido trasladadas durante la jornada de este jueves 28 de septiembre a la Catedral, con motivo de la exposición José de Mora. El barroco espiritual. En el caso de la Jesús de la Sentencia y, según informa la cofradía que le rinde culto, "hasta su reposición una vez concluya la exposición, la Cruz Guía de la Cofradía, como insignia de culto que representa a Ntro. Señor Jesucristo, ocupa su lugar en su capilla de la Parroquia de San Pedro y San Pablo".

exposición en la catedral

La exposición José de Mora. El barroco espiritual se inaugurará el próximo 26 de septiembre en la Catedral. Estará ubicada en la girola del templo y contará con más de medio centenar de piezas procedentes del sur de España. Permanecerá abierta hasta el 1 de febrero y su comisario es Juan Jesús López Guadalupe, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Está organizada por la Archidiócesis de Granada y la Junta de Andalucía y forma parte de los actos conmemorativos del III Centenario del fallecimiento del escultor bastetano, que tuvo lugar en 1724.