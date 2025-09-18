COPE
Podcasts
Cruz de guía
Cruz de guía

Traslado por medios mecánicos de dos imágenes de José de Mora a la Catedral

Formarán parte de la exposición dedicada al escultor bastetano que se inaugurará el 26 de septiembre

Jesús de la Sentencia en su paso procesional

José Velasco

Jesús de la Sentencia en su paso procesional

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

 Dos de las imágenes más significativas del patrimonio cofrade de Granada, Jesús de la Sentencia y la Soledad en el Calvario, ambas de José de Mora, han sido trasladadas durante la jornada de este jueves 28 de septiembre a la Catedral, con motivo de la exposición José de Mora. El barroco espiritual. En el caso de la Jesús de la Sentencia y, según informa la cofradía que le rinde culto, "hasta su reposición una vez concluya la exposición, la Cruz Guía de la Cofradía, como insignia de culto que representa a Ntro. Señor Jesucristo, ocupa su lugar en su capilla de la Parroquia de San Pedro y San Pablo".

exposición en la catedral

La exposición José de Mora. El barroco espiritual se inaugurará el próximo 26 de septiembre en la Catedral. Estará ubicada en la girola del templo y contará con más de medio centenar de piezas procedentes del sur de España. Permanecerá abierta hasta el 1 de febrero y su comisario es Juan Jesús López Guadalupe, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Está organizada por la Archidiócesis de Granada y la Junta de Andalucía y forma parte de los actos conmemorativos del III Centenario del fallecimiento del escultor bastetano, que tuvo lugar en 1724.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 18 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking