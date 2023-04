Revolución estética en la Semana Santa de Granada de la mano de un nuevo paso

El Barroco centroeuropeo es el estilo elegido para el nuevo paso del Resucitado de Regina que han aprobado sus hermanos. Tiene como título Misterium Fidei. Ha sido diseñado por José Manuel Martínez, y el responsable de su iconografía, David García Trigueros ha manifestado a COPE que “hay muchas referencias que podrían haber servido para desarrollar este paso, por ejemplo loa de la Parroquia del Sagrario por el vínculo que tiene con la hermandad, pero el barroco granadino es bastante clásico, de líneas muy rectas, predomina un carácter sobrio y deriva a un contenido neoclásico. Mi idea ha sido buscar estilo que se saliera de los arquetipos que habitualmente se han venido realizando, porque lo que he querido ha sido dotar a la hermandad de un referente estético que no estuviera previamente trabajado y en Granada en los últimos años se ha profundizando mucho en los recursos de proximidad. Creo que esto es más novedoso y rompedor y he apostado por la expresividad que otorga el Barroco centroeuropeo”.

Referencias pascuales

El profesor e historiador García Trigueros se ha inspirado en la arquitectura de Bohemia, el valle del Rhin y Viena, basándose en modelos de arquitecturas monásticas y diocesanas. Se ha buscado el mayor movimiento posible, con cornisas muy angulares y perfiles sinuosos, saliéndose de los recursos habituales del diseño cofrade. Desde el punto de vista iconográfico ha buscado referencias de carácter pascual. Un aspecto importante es el tratamiento del color con tonos pastel, marmoleados, serpentinas y alabastro, buscando efectos cromáticos, teniendo en cuenta el día en que se procesiona, aunque también hay estofados, dorados y cornisas.

El autor se ha basado en la escultura de Anton Strum que suele utilizar abundamente la presencia de los ángeles. He intentado transmitir dos mensajes: referencias al Pregón Pascual y elementos que aluden a la Resurrección, como la ballena de Jonás. Incluye cuatro cartelas en el canasto, en las que se representan elementos que también proceden del Pregón Pascual. De esta manera aparecen el triunfo de Cristo sobre las tinieblas y la muerte, la victoria de la virtud sobre el pecado, el sacrificio de Abraham y Moisés conduciendo a pueblo de Israel por el mar Rojo.

Faldones

Los faldones se confeccionarán en damasco blanco, con bordados del tipo repostero, técnica que se utilizó durante el Barroco, con motivos decorativos vegetales y florales, con referencias a los elementos de la unción.

Ejecución

La ejecución del paso estará dirigida por los nuevos intengrantes de la Junta de Gobierno que se hagan cargo de la coporación después del proceso electoral que se va realizar en los próximos meses.