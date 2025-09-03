Un regalo para una dolorosa granadina

El Grupo Joven de la Cofradía del Trabajo ha decidido regalar a Nuestra Señora de la Luz, a modo de ofrenda, una nueva media luna con motivo de su Coronación Canónica que está prevista en mayo de 2028. Será entonces cuando tenga lugar su estreno. La obra de arte ha sido diseñada por Rafael de Rueda y la realizará por Alberto Quirós. Será “de estilo barroco y está concebida en un bitono oro y plata más un conjunto de pedrería, concretamente diamantes y rubíes".

DESCRIPCIÓN

Según informa la corporación penitente, se "compone su estructura una cartela central dorada rematada con diamantes en cuyo interior aparece la L inicial de Luz, advocación de la Santísima Virgen en plata rematada de rubíes, envuelta ésta de una granada, símbolo de la ciudad, también en plata y rubíes. Sobre dicha cartela se alza la característica M-A, icono más habitual y representativo de la Virgen María, resuelta en oro rematada de rubíes y corona real en oro y esmaltes. Remata la cartela una pequeña cartela en su parte inferior con la inscripción Luz del Zaidín referente al barrio sede de la Hermandad. De esta cartela nace la media luna en plata propiamente dicha profusamente labrada a base de roleos, rematada por dos estrellas doradas con detalles de plata y rubíes centrales. Sobre la media luna se despliegan cuatro ángeles dorados que portan una filacteria, también dorada, con la inscripción Sine Labe Concepta Sancta Mater Dei (Sin Pecado Concebida Santa Madre de Dios). Esta filacteria o lacería envuelve la media luna con dos nudos en sus extremos que aportan al diseño gran movimiento y dinamismo. Como detalle, estos ángeles señalan a la Virgen como refuerzo conceptual del significado propio de la media luna”. La Cofradía destaca su “fuerza visual gracias a la combinación cromática del oro y la plata, los diamantes y los rubíes con el movimiento alegre de los ángeles y el diseño barroco de todo su conjunto

SIGNIFICADO ICONOGRÁFICO

La media luna es uno de los iconos marianos más utilizadas y tiene su origen en el Apocalipsis, donde en el primer versículo de capítulo 12 se indica que “apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”. A menudo también se asocia con el Dogma de la Inmaculada Concepción.