Reapertura del Camarín del Rosario sin que concluya su restauración

La Archicofradía del Rosario volverá a abrir su Camarín, pese a que no han terminado las obras de restauración que se había programado. El corporación informa que una vez iniciadas estas obras el pasado mes de diciembre, las cuales no estaban promovidas por esta asociación de fieles, solo se ha procedido a la consolidación de la zona del ante camarín, pero no a la restauración de la solería, y que no han obtenido al respecto "una respuesta seria, clara y considerada por parte de la arquitecta Elisa Valero", por lo que se volverán a situar en este lugar las obras de arte que se embalaron o trasladaron, como fue el caso de su titular.

comunicado oficial

Ante esta situación la archicofradía ha difundido el siguiente comunicado:

"El pasado mes de diciembre cerró temporalmente sus puertas el Camarín de la Virgen del Rosario, debido a las obras de conservación y restauración previstas en la solería y estructura del Antecamarín de la Inmaculada.

Para llevar a cabo estas labores la Congregación de Santo Domingo (como promotora) contrató a la arquitecta Elisa Valero, la cual, presentó a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada un proyecto que contemplaba, entre otras intervenciones, la restauración del mencionado pavimento. Este proyecto fue aprobado con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio en julio de 2024, lo que propició que se trasladara la imagen de la Virgen del Rosario a las capillas y nave de la Iglesia de Santo Domingo, y se cerrara el Camarín desde diciembre de 2024 hasta la actualidad.

Por motivos de seguridad ante la intervención que iba a realizarse, se tuvieron que trasladar y embalar más de un centenar de elementos, entre cuadros, cornucopias, galerías, cortinajes, expositores, bancos, relicarios, jarras, vitrinas, imágenes, etc. Igualmente se protegieron los accesos a las estancias adyacentes y se embalaron los bienes muebles que, por su tamaño, no podían trasladarse a otras ubicaciones en la Iglesia de Santo Domingo y el Camarín.

Aun así, lamentablemente debemos informar que, a día de hoy, 2 de junio de 2025, no se ha realizado la reparación del pavimento contemplada en el proyecto de restauración. Tampoco se ha obtenido una respuesta seria, clara y considerada por parte de la arquitecta Elisa Valero, lo cual, nos causa, como asociación cristiana de fieles de la Iglesia Católica, una impotencia y tristeza considerables.

Por ello, y ante estas desoladoras circunstancias, en los últimos días se ha trasladado a la Santísima Virgen del Rosario a su Camarín, con la intención de que se retome la normalidad del recinto en lo que al culto y vida de hermandad se refiere. La zona de pavimento que no ha sido restaurada será acotada para evitar su deterioro hasta que, mediante los recursos y autoridades competentes, se practique lo estipulado en el proyecto aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía".