La Ofrenda a la Virgen de las Angustias batirá uno de sus récords

El próximo lunes 15 de septiembre, Festividad de la Virgen de las Angustias, tendrá lugar la Ofrenda Floral y Solidaria a la Patrona de Granada. Este acto comenzó a celebrarse hace cuarenta y tres años por iniciativa de Antonio González, actual Hermano Mayor de la corporación patronal. En las últimas ediciones, la participación ha experimentado un aumento espectacular. Aunque todavía no está cerrada la lista de corporaciones participantes, según informa la Hermandad, ya hay veinte inscritas más que el año anterior, en el que también se produjo un crecimiento similar.

horario

La Ofrenda comenzará a las 10:30 de la mañana. Desde esa hora se recibirán las flores y los donativos en la Basílica de la Virgen, en cuyas inmediaciones, además de los tradicionales paneles, se instalarán carpas para atender a los devotos. La Ofrenda Oficial dará comienzo a las 17:30. Los beneficios económicos que se obtengan serán destinados a la Fundación Amparo de Granada, encargada desde este verano de la obra social de esta asociación de fieles. Actualmente atiende a cuatrocientas cincuenta familias y a mil seiscientas personas.

voluntarios, policía y servicio de limpieza

La Virgen volverá a ser situada en el dintel de la puerta de su Basílica a partir de las 17:30 h., cuando un repique de campanas anuncie el inicio de la Ofrenda Oficial, en la que participarán más de un centenar de voluntarios de la Hermandad de las Angustias, tal y como ha comentado Antonio González, en la entrevista cuyo audio acompaña esta información. Además, los servicios municipales dispondrán de 60 agentes de la Policía Local y veinte operarios de Inagra, para garantizar la seguridad y limpieza, según ha anunciado Francis Almohalla, concejala de Participación Ciudadana y Mantenimiento, en el acto de presentación de la ofrenda, durante el que ha manifestado que "es un acto de fe y un encuentro colectivo en torno a lo más grande que tenemos: la Virgen de las Angustias".