Alejandro Molina presentará el cartel del Grupo Joven de Jesús Despojado

Alejandro Molina presentará el cartel del Grupo Joven de Jesús Despojado

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

La Cofradía del Jesús Despojado ha anunciado un nuevo cartel para anunciar la Semana Santa de Granada. Será el I Cartel de su Grupo Joven. Recogerá una fotografía de Luis Quesada y el presentador designado es Alejandro José Molina. El orador tiene 18 años, es natural de Talavera de la Reina (Ciudad Real) y está vinculado a la cofradía a través de su abuela, que es hermana fundacional de la hermandad del barrio de Fígares

La presentación tendrá lugar el sábado 31 de enero en la Iglesia de San Antón (20,30 h.) y el acto contará con la participación de la Banda y Unidad de Música de los Ángeles.

