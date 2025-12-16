Un nuevo cartel para anunciar la Semana Santa de Granada
Reproducirá una fotografía de Luis Quesada
Granada - Publicado el
1 min lectura
La Cofradía del Jesús Despojado ha anunciado un nuevo cartel para anunciar la Semana Santa de Granada. Será el I Cartel de su Grupo Joven. Recogerá una fotografía de Luis Quesada y el presentador designado es Alejandro José Molina. El orador tiene 18 años, es natural de Talavera de la Reina (Ciudad Real) y está vinculado a la cofradía a través de su abuela, que es hermana fundacional de la hermandad del barrio de Fígares.
La presentación tendrá lugar el sábado 31 de enero en la Iglesia de San Antón (20,30 h.) y el acto contará con la participación de la Banda y Unidad de Música de los Ángeles.
"La UCO entra en empresas y ministerios y la respuesta de Sánchez es que la corrupción sistémica era la del PP"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h