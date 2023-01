Manuel Prados: “No he escatimado económicamente nada para hacer el cartel de la Semana Santa de Granada”

La obra del artista Manuel Prados Guillén (Granada, 1985) se encuentra entre las más interesantes de las últimas décadas. Caracterizada por su calidad e inconfundible sello personal, suele sorprender en sus creaciones. En este caso se trata de una pintura que le encargó la Federación de Cofradías para ilustrar el cartel de la Semana Santa de este año.

“Es de grandes dimensiones, pero poco más puedo decir”, nos comenta Prados. El silencio en torno a su contenido, acrecienta la expectación en torno a su presentación prevista para este sábado, 14 de febrero (12 h.), en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, entidad que patrocina su edición. “La obra está en mi estudio y no he permitido visitas desde que comencé a trabajar en ella. Tan solo ha salido para las fotografías que harán posible su reproducción y que han estado a cargo de un profesional que no tiene nada que ver con el mundo cofrade”. Se han tomado todas medidas necesarias para evitar filtraciones.

“En este trabajo he invertido muchísimo tiempo. Lo terminé en el puente de la Inmaculada, además no he escatimado económicamente nada para hacerlo, invertiendo todo lo necesario en materiales y hasta ahí puedo contarte”, ha añadido el autor de cartel que será dado a conocer por David Rodríguez Jiménez Muriel, historiador y Pregonero de la Semana Santa de Granada en 2015.