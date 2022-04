Los 15 noticias más destacadas de la Semana Santa 2022 en Granada

Las noticias más significativas de la Semana Santa de este año han sido las siguientes:

1.- Cuatro cofradías no pudieron realizar estación de penitencia debido a la lluvia. Fueron todas las de la nómina de Martes Santo: Via Crucis, Lanzada, Esperanza y Humildad.

2.- El Miércoles Santo la lluvia también afecto a las hermandades de esta jornada. El Consuelo (Gitanos) inició su recorrido, se volvió por la lluvia, suspendió su procesión y finalmente realizó su estación de penitencia, aunque este fenómeno meteorológico les sorprendió cuando estaban en el Sacromonte. Los Hermandad de losEstudiantes estaba ya prácticamente de vuelta en su templo cuando surgió la lluvia. A las Penas le afectó en el retorno a la Parroquia de San Matías, optando por colocar una prenda protectora a su titular cristífero y al manto de la Virgen. Después acortaron el camino de ida. El Rosario y el Nazareno se refugiaron en la Catedral cuando llovía y volvieron finalmente a sus sedes, en el caso de esta última alternando igualmente el itinerario para hacerlo más corto.

3.- Los costaleros fueron sometidos a tests para detectar si padecían COVID. La cifras indican que han sido positivos menos del 1 %.

4.- Existía una gran preocupación con respecto a la participación de hermanos en los cortejos, después de dos años sin salir las procesiones de Semana Santa. Según ha manifestado a COPE el presidente de a Federación, Jesús Muros, hubo un aumento con respecto a 2019, último año en el que se celebraron las estaciones de penitencia, con algunos incrementos significativos, como sucedió en el Silencio y los Salesianos.

Donde sí se ha producido un descenso en la participación es en el caso de los más jóvenes, los llamados tramos infantiles con hermanos que no suelen superar los seis años. El motivo probable es que estos niños no disponen de recuerdos de haber han vivido las procesiones de Semana Santa en directo y no han tenido la oportunidad de entender que pueden participar. Probablemente, en años posteriores muchos de esos jóvenes que ahora han visto por primera vez en persona las procesiones desean participar en los cortejos.

5.- El Lunes Santo se vistió por primera vez para la procesión al Señor del Rescate con una túnica blanca, ante el riesgo de lluvia con barro, que desaconsejó el uso de la ropa bordada.

6.- El Martes Santo, Armando Ortiz, Vicepresidente de la Federación, anunciaba en COPE la posibilidad de presentar candidatura a la presidencia en el proceso electoral que comienzan después de esta Semana Santa.

7.- El Jueves Santo se inauguró durante el retorno a su templo de la Hermandad de la Concepción la iluminación que en el futuro mostrará el Maristan.

8.- El Viernes Santo al paso de la Cofradía de los Escolapios por el puente sobre el río Genil, se utilizó la megafonía para una lectura bíblica y el canto de saetas que estuvieron a cargo de Juan Pinilla.

9.- El preso liberado por la Soledad de San Jerónimo el Viernes Santo fue una mujer condenada por apropiación indebida.

10.- El Sábado Santo el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue el encargado de la simbólica llamá en el portón de la Parroquia de la Encarnación de la Alhambra, con la que comenzaba la procesión de la Virgen de las Angusitas, a la que acompañó hasta la salida por la Puerta de la Justicia. Allí estaban tambien, entre otras autoridades el Arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, que participó en distintos actos de las procesiones granadinas, como la salida de La Borriquilla o la celebración de la Hora Nona, a las tres de la tarde, en el Campo del Príncipe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

11.- Hubo un incidente el Sábado Santo en el cortejo de Santa María de la Alhambra, cuando a la altura de la calle San Matías, un cirio prendió la mantilla de una joven de nueve años. La rápida intervención de ProtecciónCivil, evitó que la cosa fuera a mayores y la afectada tan solo sufrió una quemadura leve.

12.- La música cofrade también merece un capítulo. Buen nivel y sorprendente la calidad de una de las bandas foráneas que viene desde Ciudad Real, la Banda del Cristo de la Elevación del Campo de Criptana que actuó tras los pasos de la Sentencia y los Salesianos. Los músicos cofrades granadinos, además de este reconocimiento por su sobresaliente actividad artística, merecen más apoyo en el futuro, puesto que han sido uno de los colectivos que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. Las bandas debutantes como el Rescate, la Victoria y la Expiración, tienen un futuro prometedor.

En cuanto a los saeteros, entre los que ocupó un lugar destacado Ivan Centenillo, ganador de la Saeta de Oro, su participación fue muy destacada. Se ha recuperado el canto de esta oración que hace un par de décadas no era tan abundante.

13.- Entre los aspectos más brillantes de las estaciones de penitencia destacan el adorno floral de los pasos y las vestimentas de las imágenes. Va a ser difícil superar este capítulo.

14.-Se ha eliminado la idea de mojar las calles por las que pasan las procesiones con la intención de facilitar la limpieza de la cera. Las cofradías han dejado de pasar por una pavimento encharcado demanera artificial.

15.- La presencia de público en las calles ha sido espectacular. Había una deseo de volver a presenciar las procesiones de Semana Santa. Estas grandes concentraciones de público se han desarrollado sin incidentes significativos.