Elena Candia pide en Lugo ampliar el plazo de exposición pública del Plan de Movilidad

La portavoz del Partido Popular en el Concello de Lugo, Elena Candia, reclamó ampliar el plazo de exposición pública y de presentación de alegaciones al Plan de Movilidad impulsado por el Gobierno municipal.

Candia explicó que la petición responde a la preocupación manifestada por los vecinos que han participado en las reuniones informativas convocadas en los últimos días por el Partido Popular en la ciudad. Según indicó, son muchos los colectivos que consideran que no han tenido tiempo suficiente para estudiar en detalle todas las modificaciones previstas, que supondrán cambios importantes en la movilidad urbana.

Protestas vecinales por cambios en la calle Doctor Ochoa

La dirigente popular puso como ejemplo una de las protestas más significativas: la situación de la calle Doctor Ochoa. A su juicio, este caso refleja la “incoherencia” de algunas de las medidas incluidas en el documento aprobado por los socios del Gobierno municipal, PSOE y BNG.

Se trata de una vía que tradicionalmente funciona como acceso al CIS, el primer Centro Integral de Salud que se abrió en Galicia, y que registra entradas frecuentes de ambulancias y otros vehículos necesarios para acceder tanto a esta infraestructura sanitaria como a la nueva residencia de mayores de Lugo construida por la Fundación Amancio Ortega.

Los vecinos, según trasladó Candia, muestran su rechazo a que esta calle pase a ser completamente peatonal, lo que supondría la eliminación total de las plazas de aparcamiento y el corte del tráfico rodado hacia estos servicios.

Dudas también en la avenida da Coruña

La portavoz popular señaló que no se trata del único punto que genera inquietud entre ciudadanos y colectivos. También mencionó la transformación de la avenida da Coruña, que pasaría a ser unidireccional en determinados tramos y donde se prevé, según explicó, “una intervención de calado”.

Candia advirtió de que el Ejecutivo local tiene intención de ejecutar estas actuaciones a corto plazo, algo que, según dijo, se desprende tanto de la documentación firmada como de las decisiones ya adoptadas por el Gobierno municipal.

El PP insiste en abrir más debate ciudadano

Por todo ello, Candia defendió la necesidad de ampliar el plazo de exposición pública del Plan de Movilidad para permitir que vecinos y entidades puedan analizar con detalle las medidas propuestas y, en su caso, presentar alegaciones.

A su juicio, se trata de decisiones que implicarán una reestructuración importante del tráfico y de la movilidad en distintos puntos de la ciudad, con efectos directos en la vida diaria de muchos ciudadanos.