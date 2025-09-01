COPE
Importante cita en la Basílica de la Virgen de las Angustias

La Hermandad Patronal presenta el cartel de la Ofrenda Floral

Granada dedica el mes de septiembre a su Patrona. Este lunes 1 de septiembre han comenzado los cultos que distintas corporaciones ofrecen a la Virgen de las Angustias. La Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido las primeras instituciones en acudir al turno del mediodía, que tiene lugar a las 12:00 h. En jornadas posteriores acudirán otras instituciones, como colegios profesionales, el Tribunal Superior de Justicia, hermandades o el Granada CF, que tiene su cita el próximo miércoles. El turno que comienza a las 19:45 h. lo abre el Colegio de Enfermería, e incluye también otras instituciones como la Federación de Cofradías y la Real Maestranza.

novena

Uno de los cultos más significativos es la tradicional Novena, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de septiembre. Cada una de estas jornadas comenzará a las 19:45 h. Los primeros cuatro días, la actividad será presidida por D. Manuel Amezcua, Canónigo de la Catedral de Guadix, y en las jornadas siguientes por Monseñor Sebastián Chico, Obispo de Jaén.

ofrenda flora y procesión

La Ofrenda Floral y Solidaria se celebrará el 15 de septiembre, festividad de la Virgen de las Angustias. Comenzará a las 10:00 h, y la Ofrenda Oficial tendrá lugar a las 17:30 h. La procesión será el domingo 28 del mismo mes, a partir de las 17:30 h.

El detalle completo de estos cultos está disponible en el siguiente enlace:

Cultos a Nuestra Señora la Virgen de las Angustias

presentación del cartel de la ofrenda

Coincidiendo con el inicio de los cultos, este lunes se dará a conocer el cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria, que este año ha sido encargado al utrerano Jesús Medina. La presentación estará a cargo del Decano del Cuerpo de Caballeros Horquilleros, José Miguel Vázquez. El acto tendrá lugar tras el culto de la tarde, previsto para las 19:45 h.

