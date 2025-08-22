COPE
Cruz de guía
Este es el Exaltador de la Virgen Aurora en 2025

El acto tendrá lugar el 4 de septiembre

La Hermandad de la Aurora ha designado a Javier Sierra como Exaltador de su titular mariana en 2025. El acto tendrá lugar el próximo 4 de septiembre (20,30 h.), festividad de la Natividad de la Virgen, en la Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel Bajo. En este jornada se celebra la festividad de esta Virgen del Albaicín. El orador ha sido Hermano Mayor de la Cofradía de la Lanzada y Comisario  para el XL Aniversario de la fundación de esta corporación. Es miembro de las hermandades de La Lanzada, Aurora, Angustias y Paz de Marmolejo y ha pronunciado los pregones de Zaidín, Dolores, Rescate, Aurora y Estrella y ha presentado los carteles de Lanzada, Dolores, Estrella y Aurora.

