Este domingo, Exaltación de la Santa Cruz, se celebra una procesión, la renovación del Voto al Cristo de San Agustín, dos besamanos y una ofrenda floral

La ciudad de Granada renovará este domingo, 14 de septiembre, el Voto al Cristo de San Agustín. A partir de las 20:30 horas acudirá la corporación municipal, bajo mazas, a la iglesia donde se venera al Sagrado Protector de la ciudad de Granada. De acuerdo con el actual ceremonial, será recibida por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cristo de San Agustín, y la Banda Municipal interpretará los himnos de Granada, Andalucía y España. Posteriormente, pasarán al interior del templo, donde, junto a la celebración de la Eucaristía, se renovará el Voto.

Este Voto data de 1679, cuando una grave epidemia de peste asolaba Granada. El 5 de agosto tuvo lugar una procesión de rogativas con el Cristo de San Agustín, tras la cual comenzó a remitir la enfermedad el 8 de agosto. Por este motivo, el Ayuntamiento formuló este Voto, que se renueva cada año. Hasta 1992 el acto tenía lugar el 8 de agosto, pero a partir de esa fecha se trasladó al 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Coincidiendo con la instauración del Voto, el Cabildo Municipal nombró al Cristo de San Agustín como Sagrado Protector de la ciudad de Granada.

rosario de la aurora

La Hermandad de la Aurora celebrará Rosario de la Aurora este 14 de septiembre, a partir de las 9h. con el siguiente itinerario: Plaza San Miguel Bajo, C/ Carril de la Lona, C/ Cuesta Alhacaba, Plaza Larga, C/ Panaderos, Plaza del Salvador (visita a la Parroquia del Salvador), Placeta de Abad, C/ Carril de las Tomasas, C/ Callejón de las Tomasas, Camino Nuevo de San Nicolás, C/ Santa Isabel la Real, regresando a Plaza San Miguel Bajo e iglesia.

El Santo Rosario estará acompañado por los sones tradicionales de la Asociación de Campanilleros del Rosario de la Aurora de Armilla, y este año habrá una igualá para que las mujeres de la cofradía puedan portar a la Virgen.

besmanos a la amargura y las maravillas

También este domingo estarán en besamanos dos dolorosas de cofradías penitenciales. La Amargura, titular mariana de la Hermandad de la Oración en el Huerto, que ha celebrado triduo con anterioridad, estará en besamanos de 11:45 a 20:30 h. A las 12:00 se rezará el Ángelus, y a las 19:00 h., Ángel Henares, hermano de la cofradía, ofrecerá unas meditaciones con el acompañamiento musical de la Capilla Ángel del Señor.

El besamanos continuará el 15 de septiembre, festividad de la Virgen de los Dolores, de 11:45 h a 14:00 h y de 16:30 h a 20:30 h. A las 12:00 horas se rezará el Ángelus.

La Virgen de las Maravillas, titular mariana de la Cofradía de la Sentencia, estará expuesta en besamanos tras la Eucaristía de las 11:00 y hasta las 15:00 h, el domingo 14 de septiembre, jornada de su festividad.

Exaltación de la Santa Cruz en los Favores

La Cofradía de los Favores celebra la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con Eucaristía a las 12:00 h, en la que participará el Coro Magnum Ensemble. A su término, se realizará una ofrenda floral ante el Cristo de los Favores.