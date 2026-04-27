Alicante se corona como capital del rap con un Rocanrola histórico que roza el 'sold out'

El Festival Rocanrola encara la semana de su celebración ultimando los preparativos para una edición que promete ser histórica. Del 30 de abril al 2 de mayo, la ciudad de Alicante volverá a convertirse en el epicentro de la cultura hip hop con más de un centenar de artistas, 30 horas de música en directo y cinco escenarios en el Multiespacio Rabasa. A pocos días de su inicio, el festival está muy próximo a agotar todas las entradas, confirmando su crecimiento imparable como cita de referencia para los amantes del rap en España.

Un cartel de lujo con fechas exclusivas

Cartel del festival Rocanrola 2026

Los horarios ya confirmados revelan un cartel encabezado por Hijos de la Ruina, que regresan a los escenarios tras su último trabajo, y Kase.O, en la que será su única fecha en España en todo 2026. Junto a ellos, actuarán grandes nombres del panorama nacional como Nach, Delaossa, Fernandocosta o Lia Kali. Además, el festival contará con directos exclusivos como el de Ill Pekeño & Ergo Pro, en una de sus tres únicas fechas de 2026, y el reencuentro sobre el escenario de Sharif & Rapsusklei en un show muy especial.

Movilidad sostenible y facilidades para los asistentes

Para facilitar la experiencia del público, la organización ha anunciado que el recinto abrirá sus puertas cada día a las 15:00 horas. En materia de movilidad, se ha habilitado un servicio de autobuses lanzadera gratuito que conectará Rabasa con Alicante, Playa de San Juan, Sant Joan d'Alacant y El Campello. Para quienes acudan en vehículo privado, habrá un parking vigilado con plazas limitadas.

En su apuesta por la sostenibilidad, el festival contará con fuentes de agua gratuitas y un stand de Aguas de Alicante para rellenar botellas, reduciendo el uso de plásticos. El sistema de pago será completamente cashless, a través de pulseras recargables, y se podrá solicitar la devolución del saldo sobrante sin coste al finalizar el evento.

Living Park: el alma de la cultura urbana

Uno de los grandes atractivos volverá a ser el Living Park, un espacio dedicado a los cuatro elementos del hip hop que estará activo el viernes y el sábado de 16:00 a 22:00 horas. La programación incluye graffiti en vivo, exhibiciones de skate y BMX en un recinto de 300 metros cuadrados y competiciones de basket 3x3 con freestyle.

El festival contará con exhibiciones de skate y BMX, así como competiciones de basket 3x3 con freestyle.

Este espacio también acogerá la Batalla de Promesas, con talentos como Alek, Segrelles o Nocre, y las esperadas batallas de Red Bull, que reunirán a freestylers de la talla de Verse, Dani VK, Gazir, Mnak o Babi. Completan la propuesta la actuación de Koti, ganador del Concurso de Rap InteractUA, y el concurso Rookies Rocanrola con Doble0 y Zeballos como invitados.

Con cinco escenarios diferenciados, Rocanrola ofrece una experiencia global que trasciende lo musical. La combinación de música, arte urbano, deporte y talento emergente consolida a este formato como una celebración integral de la cultura hip hop y reafirma a Alicante como referente del género.