Heri Frade sentencia al Oviedo y pide una limpia total: "Alguien tiene que caer porque este desastre tiene que tener responsables"

El Real Oviedo está virtualmente en Segunda División, una situación que el presentador de Tiempo de Juego, Heri Frade, ha analizado en su sección 'El Cofrade' en Deportes COPE Asturias. Tras la derrota contra el Elche, Frade considera que el equipo ha llegado a un punto de no retorno, asumiendo que el final está cerca aunque matemáticamente aún no se haya confirmado el descenso.

Decisiones técnicas en el punto de mira

El diagnóstico de Frade sobre el partido es contundente y apunta directamente al banquillo. Considera que el entrenador buscó electricidad desde la frescura física con un once lleno de cambios, pero critica la estrategia: "los experimentos hay que hacerlos con gaseosa". En su opinión, en un partido tan decisivo, "hay que arriesgar", alineando a los jugadores que habían demostrado funcionar, en lugar de experimentar.

Los experimentos, cuando te juegas la vida, con gaseosa" Heri Frade Presentador de Tiempo de Juego

Frade también ha señalado que Guillermo Almada sale muy señalado tras el encuentro, no solo por las rotaciones iniciales, sino por "las decisiones que toma durante el partido", como jugar con tres centrales, algo que no había hecho antes. El periodista cree que el entrenador tenía "tan clavado lo de Vallecas que cometió ese error", en referencia a partidos anteriores donde el equipo no supo aprovechar sus oportunidades para reengancharse a la lucha por la permanencia.

Un proyecto que necesita 'piqueta'

Mirando al futuro, Heri Frade aboga por una reestructuración profunda. "Estoy casi más por un proyecto casi de piqueta desde la dirección deportiva, un poco más arriba incluso", ha afirmado. El comunicador cree que "el bisturí tiene que tiene que cortar un poco más profundo" porque, a su juicio, "ha salido todo muy mal, rematadamente mal".

O cae México entero o tiene que caer alguien de aquí" Heri Frade Presentador de Tiempo de Juego

Para Frade, es ineludible que alguien asuma la responsabilidad del "desastre". "O cae México entero o tiene que caer alguien de aquí", ha sentenciado, en alusión a la propiedad del club. Considera que es necesario "un buen entrenador de Segunda División" para el nuevo proyecto y que la afición, tras este año, "va a exigir lo máximo" la próxima temporada.

La afición y el polémico arbitraje

A pesar de la debacle deportiva, Frade ha tenido palabras de elogio para la afición del Oviedo, de la que dice que "es de otra pasta" precisamente por los "años del barro". Según él, la hinchada "sabe perfectamente dónde hay que apretar" sin dejar de animar al equipo. También ha calificado el nivel del arbitraje español como "un horror", aunque matiza que es solo "un clavo más" en el ataúd del equipo esta temporada.