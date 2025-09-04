Ya se conoce la pregonera de la Virgen de las Angustias y a los distinguidos con los Premios Barreta 2025

Emilia Cayuela será la encargada de pronunciar el Pregón de Exaltación a la Patrona de Granada, un acto que organiza desde hace treinta y dos años la Asociación Cultural y Solidaria Granada Siempre. El acto tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 20:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La pregonera será presentada por su predecesor, Francisco de Paula Muñoz. Cayuela es periodista y locutora, y fue la encargada de pronunciar el Pregón de la Semana Santa en 2022.

premios barreta

Concluido el Pregón de Exaltación, se procederá a la entrega de los Premios Barreta 2025, otorgados también por la mencionada asociación. Este año los galardonados serán:

Fundación C.B. Granada (Premio al Deporte).

Miguel Botella, antropólogo forense (Premio a la Ciencia), por su aportación altruista y vocacional.

Panadería Margarita, en la persona de Juan Ontiveros (Premio al Comercio Histórico y Tradicional), por mantener vivas las tradiciones de nuestra repostería durante más de sesenta años.

Ramón Luis Pérez, fotoperiodista (Premio a la Cultura y la Información).

Hermanos Obreros de María (Premio a la Solidaridad y la Educación Infantil), por cumplir setenta y cinco años de labor.

Hermandad Nacional Monárquica de España (Premio Institucional 2025), por su labor de rememoración de las figuras de los Reyes Católicos.

reconocimiento a luis linares

Además, se rendirá un reconocimiento especial a Luis Linares, organista de la Capilla Real y de la Basílica de la Virgen de las Angustias, fallecido el pasado mes de julio, quien colaboró en numerosas ocasiones en este acto interpretando el Himno Oficial a la Patrona de Granada. Este homenaje, a título póstumo, será recibido por sus hijos.