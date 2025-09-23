Conoce los personajes que rodean a la Virgen en el Cartel de la Archicofradía del Rosario

El encargo hecho este año para ilustrar el cartel de la Archicofradía del Rosario muestra los dos milagros acontecidos a finales del siglo XVII, en el interior del templo que acoge la imagen titular de la corporación. Como señaló el presentador de la obra, el Rvdo. P. D. Javier Sabio Sánchez en una ferviente muestra de su devoción a la Sagrada Titular, el cartel narra los hechos ocurridos en 1670 y 1679, haciéndonos partícipes e involucrando al espectador en el desarrollo de la acción y aportando gran dinamismo a la ilustración que anuncia los cultos que en el mes de octubre se dedicarán a la Copatrona de Granada.

La Virgen del Rosario junto a cuatro protagonistas

Halcón Gómez, su autor, ha dejado ver su formación en Historia del Arte a través del relato y la composición presente en la escena. En el centro, la imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada, con los dos milagros -el de las lágrimas y el de la estrella-, y a sus pies, cuatro personajes que contemplan la escena: el pintor, Pedro Atanasio Bocanegra, el Arzobispo de Granada, Fr. Alonso Bernardo de los Ríos y el Vicario, D. Francisco Ruiz Noble, junto al Marqués de Campotéjar, Hermano Mayor de la Archicofradía. Todos ellos fueron responsables de estudiar y testimoniar el Milagro de las lágrimas, que ocurrió 1670, preludio del denominado Milagro de la estrella que tuvo lugar en 1679.

entre la cartelería antigua y el pop art

Con una estética que recuerda la cartelería antigua, evoca de manera directa los primeros grabados que existen de la Virgen del Rosario, coetáneos algunos de ellos de los cuatro personajes. El ilustrador rompe con el clasicismo de esas imágenes, dotando de una especial importancia a los milagros que están ocurriendo en escena, mediante unos reflejos de luz en tono cobrizo que le dan sentido a toda la narrativa visual. Es de gran relevancia este recurso gráfico ya que realza con frescura el concepto principal de la obra, ambientándola en un entorno más actual que recuerda al movimiento Pop Art. Sin duda, gran peso del equilibrio reside en la monocromía, presente en toda la composición, a excepción del haz de luz que enmarca la imagen.

El artista autor de esta ilustración, al que hemos realizado una entrevista que pueden escuchar en el audio que acompaña esta información, ha realizado para la provincia de Granada varias obras como el Cartel del 75 aniversario fundacional de los seises danzantes de la Catedral de Guadix, el Diploma conmemorativo del I Centenario Fundacional de la Cofradía de la Humildad o el Cartel anunciador de la salida procesional de la Hermandad de Jesús Cautivo de 2024.